https://ria.ru/20240324/kvashnin-1935465800.html

Путин рассказал, как у него спрашивали совет о захвате аэропорта в Приштине

Путин рассказал, как у него спрашивали совет о захвате аэропорта в Приштине - РИА Новости, 24.03.2024

Путин рассказал, как у него спрашивали совет о захвате аэропорта в Приштине

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время событий в Югославии в 1999 году, когда он занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, тогдашний... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T13:49

2024-03-24T13:49

2024-03-24T13:49

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владимир путин

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приштина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что во время событий в Югославии в 1999 году, когда он занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, тогдашний начальник Генштаба Анатолий Квашнин спрашивал его мнение насчет захвата аэропорта "Слатина" в Приштине и он ответил: "Если считаешь целесообразным, так и делай". В июне 1999 года российские вооруженные силы предприняли марш-бросок - появились в Косово и взяли под контроль аэропорт "Слатина" (главный военный аэродром под Приштиной) за несколько часов до того, как его рассчитывали захватить силы НАТО. Своими воспоминаниями о тех событиях Путин поделился в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия". "Я был тогда секретарем Совета безопасности, ко мне пришел начальник генерального штаба - тогда генерал Квашнин. Он мне сказал о том, что есть такая идея - захватить этот аэропорт", - рассказал Путин. Он вспоминает, что на вопрос о том, зачем это нужно, Квашнин тогда ответил: ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет, чем торговаться. "Знаю, что он не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в министерстве обороны, это было сделано. Со мной он на этот счет, во всяком случае, разговаривал и спрашивал мое мнение. А я ему так и сказал: если считаешь целесообразным, так и делай", - сказал Путин. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

https://ria.ru/20240324/nato-1935000487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

югославия, владимир путин, анатолий квашнин, приштина, россия