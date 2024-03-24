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Путин рассказал, как у него спрашивали совет о захвате аэропорта в Приштине - РИА Новости, 24.03.2024
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13:49 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/kvashnin-1935465800.html
Путин рассказал, как у него спрашивали совет о захвате аэропорта в Приштине
Путин рассказал, как у него спрашивали совет о захвате аэропорта в Приштине - РИА Новости, 24.03.2024
Путин рассказал, как у него спрашивали совет о захвате аэропорта в Приштине
Президент России Владимир Путин рассказал, что во время событий в Югославии в 1999 году, когда он занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, тогдашний... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T13:49
2024-03-24T13:49
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что во время событий в Югославии в 1999 году, когда он занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, тогдашний начальник Генштаба Анатолий Квашнин спрашивал его мнение насчет захвата аэропорта "Слатина" в Приштине и он ответил: "Если считаешь целесообразным, так и делай". В июне 1999 года российские вооруженные силы предприняли марш-бросок - появились в Косово и взяли под контроль аэропорт "Слатина" (главный военный аэродром под Приштиной) за несколько часов до того, как его рассчитывали захватить силы НАТО. Своими воспоминаниями о тех событиях Путин поделился в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия". "Я был тогда секретарем Совета безопасности, ко мне пришел начальник генерального штаба - тогда генерал Квашнин. Он мне сказал о том, что есть такая идея - захватить этот аэропорт", - рассказал Путин. Он вспоминает, что на вопрос о том, зачем это нужно, Квашнин тогда ответил: ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет, чем торговаться. "Знаю, что он не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в министерстве обороны, это было сделано. Со мной он на этот счет, во всяком случае, разговаривал и спрашивал мое мнение. А я ему так и сказал: если считаешь целесообразным, так и делай", - сказал Путин. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
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югославия, владимир путин, анатолий квашнин, приштина, россия
Югославия, Владимир Путин, Анатолий Квашнин, Приштина, Россия
Путин рассказал, как у него спрашивали совет о захвате аэропорта в Приштине

Путин: Квашнин в 1999 году спрашивал мнение о захвате аэропорта в Приштине

© РИА Новости / Сергей Черных | Перейти в медиабанкАнатолий Квашнин
Анатолий Квашнин - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости / Сергей Черных
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Анатолий Квашнин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что во время событий в Югославии в 1999 году, когда он занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, тогдашний начальник Генштаба Анатолий Квашнин спрашивал его мнение насчет захвата аэропорта "Слатина" в Приштине и он ответил: "Если считаешь целесообразным, так и делай".
В июне 1999 года российские вооруженные силы предприняли марш-бросок - появились в Косово и взяли под контроль аэропорт "Слатина" (главный военный аэродром под Приштиной) за несколько часов до того, как его рассчитывали захватить силы НАТО. Своими воспоминаниями о тех событиях Путин поделился в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия".
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"Я был тогда секретарем Совета безопасности, ко мне пришел начальник генерального штаба - тогда генерал Квашнин. Он мне сказал о том, что есть такая идея - захватить этот аэропорт", - рассказал Путин.
Он вспоминает, что на вопрос о том, зачем это нужно, Квашнин тогда ответил: ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет, чем торговаться.
"Знаю, что он не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в министерстве обороны, это было сделано. Со мной он на этот счет, во всяком случае, разговаривал и спрашивал мое мнение. А я ему так и сказал: если считаешь целесообразным, так и делай", - сказал Путин.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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