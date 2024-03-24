https://ria.ru/20240324/krokus-1935550808.html

Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" признал вину

Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" признал вину - РИА Новости, 25.03.2024

Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" признал вину

Саидакрами Рачабализода, обвиняемый в нападении на "Крокус Сити Холл", признал вину, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-24T23:53

2024-03-24T23:53

2024-03-25T00:03

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

таджикистан

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935543963_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_88825427b9409657b51bdcafe9c518dd.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Саидакрами Рачабализода, обвиняемый в нападении на "Крокус Сити Холл", признал вину, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Рачабализода признал вину", — подчеркнули в инстанции.Обвиняемый — гражданин Таджикистана. На заседании он общался с судьей через переводчика. Рачабализода рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей. Он также заявил, что у него есть место регистрации в России, но он его не помнит.Ранее вину в содеянном признал другой обвиняемый Далерджон Мирзоев. Обоих фигурантов дела арестовали до 22 мая.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек. Минздрав Подмосковья сообщил о 182 пострадавших, из них в больницах находится 101.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240324/figuranty-1935539043.html

москва

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Второй фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" в суде второй подозреваемый в совершении теракта в крокусе 2024-03-24T23:53 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия, москва, таджикистан, крокус сити холл