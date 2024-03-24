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Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" признал вину - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:53 24.03.2024 (обновлено: 00:03 25.03.2024)
https://ria.ru/20240324/krokus-1935550808.html
Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" признал вину
Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" признал вину - РИА Новости, 25.03.2024
Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" признал вину
Саидакрами Рачабализода, обвиняемый в нападении на "Крокус Сити Холл", признал вину, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-24T23:53
2024-03-25T00:03
крокус
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
таджикистан
крокус сити холл
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Саидакрами Рачабализода, обвиняемый в нападении на "Крокус Сити Холл", признал вину, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.&quot;Рачабализода признал вину&quot;, — подчеркнули в инстанции.Обвиняемый — гражданин Таджикистана. На заседании он общался с судьей через переводчика. Рачабализода рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей. Он также заявил, что у него есть место регистрации в России, но он его не помнит.Ранее вину в содеянном признал другой обвиняемый Далерджон Мирзоев. Обоих фигурантов дела арестовали до 22 мая.Теракт в "Крокусе"В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек. Минздрав Подмосковья сообщил о 182 пострадавших, из них в больницах находится 101.Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Второй фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" в суде
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крокус, происшествия, москва, таджикистан, крокус сити холл
Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Таджикистан, Крокус Сити Холл
Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" признал вину

Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Рачабализода признал вину

© Фото : Басманный судОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Рачабализода Саидакрами Муродали
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Рачабализода Саидакрами Муродали - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : Басманный суд
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Рачабализода Саидакрами Муродали
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Саидакрами Рачабализода, обвиняемый в нападении на "Крокус Сити Холл", признал вину, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
«

"Рачабализода признал вину", — подчеркнули в инстанции.

Обвиняемый — гражданин Таджикистана. На заседании он общался с судьей через переводчика. Рачабализода рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей. Он также заявил, что у него есть место регистрации в России, но он его не помнит.
Ранее вину в содеянном признал другой обвиняемый Далерджон Мирзоев. Обоих фигурантов дела арестовали до 22 мая.

Теракт в "Крокусе"

В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек. Минздрав Подмосковья сообщил о 182 пострадавших, из них в больницах находится 101.
Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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Вчера, 08:00
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.
По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, где для них с той стороны было подготовлено "окно". Боевики имели контакты в соседней стране и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас идет поиск их пособников.
В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияМоскваТаджикистанКрокус Сити Холл
 
 
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