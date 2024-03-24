https://ria.ru/20240324/krokus-1935491126.html

Певица Валерия и продюсер Пригожин окажут помощь пострадавшим в "Крокусе"

Певица Валерия и продюсер Пригожин окажут помощь пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Певица Валерия и продюсер Пригожин окажут помощь пострадавшим в "Крокусе"

Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T16:32

2024-03-24T16:32

2024-03-24T16:47

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

валерия (алла перфилова)

иосиф пригожин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Они рассказали журналистам, что планируют перечислить личные средства для помощи пострадавшим и семьям погибших. "Конечно", - сказала Валерия, не уточнив сумму. Пригожин в свою очередь отметил, что эта трагедия больше чем одно пожертвование. Необходимо подойти стратегически к вопросу и обезопасить все ТЦ, концертные залы, театры. "Еще один момент. Мне хочется обратиться, не знаю услышат меня или нет, все артисты всего мира, самые большие звезды, почему они на сегодняшний день молчат?" - заключил Пригожин. "В этом зале любили и зрителей и артистов. Понимаете, здесь была совершенно удивительная добрая атмосфера. И то, что покусились именно на это место. Столько людей погибло, абсолютно ни в чем не повинных", - добавила Валерия. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Волонтеры раздают воду, чай, сушки и печенье около "Крокус Сити Холла" Волонтеры раздают воду, чай, сушки и печенье около "Крокус сити холла" 2024-03-24T16:32 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество