Певица Валерия и продюсер Пригожин окажут помощь пострадавшим в "Крокусе"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Они рассказали журналистам, что планируют перечислить личные средства для помощи пострадавшим и семьям погибших. "Конечно", - сказала Валерия, не уточнив сумму. Пригожин в свою очередь отметил, что эта трагедия больше чем одно пожертвование. Необходимо подойти стратегически к вопросу и обезопасить все ТЦ, концертные залы, театры. "Еще один момент. Мне хочется обратиться, не знаю услышат меня или нет, все артисты всего мира, самые большие звезды, почему они на сегодняшний день молчат?" - заключил Пригожин. "В этом зале любили и зрителей и артистов. Понимаете, здесь была совершенно удивительная добрая атмосфера. И то, что покусились именно на это место. Столько людей погибло, абсолютно ни в чем не повинных", - добавила Валерия. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Волонтеры раздают воду, чай, сушки и печенье около "Крокус Сити Холла"
Волонтеры раздают воду, чай, сушки и печенье около "Крокус сити холла"
россия, украина, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Валерия (Алла Перфилова), Иосиф Пригожин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Певица Валерия и продюсер Пригожин окажут помощь пострадавшим в "Крокусе"
Певица Валерия и продюсер Пригожин окажут помощь семьям погибших в "Крокусе"
Люди у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.
Они рассказали журналистам, что планируют перечислить личные средства для помощи пострадавшим и семьям погибших.
"Конечно", - сказала Валерия, не уточнив сумму.
Пригожин в свою очередь отметил, что эта трагедия больше чем одно пожертвование. Необходимо подойти стратегически к вопросу и обезопасить все ТЦ, концертные залы, театры.
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
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"Еще один момент. Мне хочется обратиться, не знаю услышат меня или нет, все артисты всего мира, самые большие звезды, почему они на сегодняшний день молчат?" - заключил Пригожин.
"В этом зале любили и зрителей и артистов. Понимаете, здесь была совершенно удивительная добрая атмосфера. И то, что покусились именно на это место. Столько людей погибло, абсолютно ни в чем не повинных", - добавила Валерия.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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