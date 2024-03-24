https://ria.ru/20240324/khod-1935431441.html

Не ожидали. СМИ раскрыли, как ход России в зоне СВО обескуражил Запад

Не ожидали. СМИ раскрыли, как ход России в зоне СВО обескуражил Запад - РИА Новости, 24.03.2024

Не ожидали. СМИ раскрыли, как ход России в зоне СВО обескуражил Запад

Главы государств Запада не ожидали быстрого уничтожения своего вооружения на Украине российскими военными, пишет аналитик Центра геостратегических исследований... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T10:26

2024-03-24T10:26

2024-03-24T10:26

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Главы государств Запада не ожидали быстрого уничтожения своего вооружения на Украине российскими военными, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Проблема заключается в том, что главы западных стран не ожидали такого быстрого уничтожения своего вооружения. Оборонная промышленность НАТО не способна продолжать производить оружие в том же темпе из-за возможностей российских военных по его уничтожению", — говорится в материале.Как предупредил обозреватель, западные союзники Киева скоро останутся без какой-либо возможность ему помогать, и у них не останется больше никакой альтернативы, кроме как бросить Украину на произвол судьбы.В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240324/unichtozhenie-1935421371.html

https://ria.ru/20240324/potentsial-1935405925.html

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