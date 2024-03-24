https://ria.ru/20240324/dnepr-1935456692.html

ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр, заявил Сальдо

ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.03.2024

ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр, заявил Сальдо

Украинские войска практически прекратили попытки форсировать Днепр, чтобы переправиться на левый берег Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T12:50

2024-03-24T12:50

2024-03-24T12:50

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

вооруженные силы украины

днепр (река)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска практически прекратили попытки форсировать Днепр, чтобы переправиться на левый берег Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются, ситуация контролируется российскими военными. В конце февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек. "Переправы на левый берег боевики украинских формирований почти прекратили. Какое-то их количество еще прячется на левобережье. Продовольствие и боеприпасы им иногда доставляют тяжелыми дронами. Эвакуировать раненых, а тем более — тела убитых, даже не планируется. Такой вот билет в один конец", - сказал Сальдо. По его словам, украинские военные пытались переправиться через Днепр ради того, чтобы "главарь киевского режима мог отчитаться своим хозяевам о присутствии на левом берегу Днепра". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934140069.html

https://ria.ru/20240324/kherson-1935453295.html

днепр (река)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир сальдо, вооруженные силы украины, днепр (река)