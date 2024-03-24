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ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 24.03.2024
https://ria.ru/20240324/dnepr-1935456692.html
ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр, заявил Сальдо
ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.03.2024
ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр, заявил Сальдо
Украинские войска практически прекратили попытки форсировать Днепр, чтобы переправиться на левый берег Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T12:50
2024-03-24T12:50
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
днепр (река)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска практически прекратили попытки форсировать Днепр, чтобы переправиться на левый берег Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются, ситуация контролируется российскими военными. В конце февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек. "Переправы на левый берег боевики украинских формирований почти прекратили. Какое-то их количество еще прячется на левобережье. Продовольствие и боеприпасы им иногда доставляют тяжелыми дронами. Эвакуировать раненых, а тем более — тела убитых, даже не планируется. Такой вот билет в один конец", - сказал Сальдо. По его словам, украинские военные пытались переправиться через Днепр ради того, чтобы "главарь киевского режима мог отчитаться своим хозяевам о присутствии на левом берегу Днепра". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934140069.html
https://ria.ru/20240324/kherson-1935453295.html
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владимир сальдо, вооруженные силы украины, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Днепр (река)
ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ практически прекратили попытки переправиться на левый берег Днепра

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска практически прекратили попытки форсировать Днепр, чтобы переправиться на левый берег Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются, ситуация контролируется российскими военными. В конце февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек.
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19 марта, 05:02
"Переправы на левый берег боевики украинских формирований почти прекратили. Какое-то их количество еще прячется на левобережье. Продовольствие и боеприпасы им иногда доставляют тяжелыми дронами. Эвакуировать раненых, а тем более — тела убитых, даже не планируется. Такой вот билет в один конец", - сказал Сальдо.
По его словам, украинские военные пытались переправиться через Днепр ради того, чтобы "главарь киевского режима мог отчитаться своим хозяевам о присутствии на левом берегу Днепра".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныДнепр (река)
 
 
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