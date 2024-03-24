https://ria.ru/20240324/burya-1935539728.html
Землю накрыла мощная магнитная буря четвертого уровня
Землю накрыла мощная магнитная буря четвертого уровня - РИА Новости, 24.03.2024
Землю накрыла мощная магнитная буря четвертого уровня
Солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки утром 23 марта, дошла до Земли, наблюдается мощнейшая магнитная буря, сообщили РИА Новости в лаборатории... РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T22:50
2024-03-24T22:50
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки утром 23 марта, дошла до Земли, наблюдается мощнейшая магнитная буря, сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Выброс дошел до Земли. Идет буря четвертого уровня из пяти возможных", - сказал представитель лаборатории. Уточняется, что скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличена почти в два раза и составляет около 800 километров в секунду. Температура плазменного облака, окружившего Землю, около одного миллиона градусов, в то время как до прихода солнечного вещества окружавший Землю газ имел температуру около 100 тысяч кельвинов. "Прогноз на продолжительность бури в настоящий момент дать почти невозможно. По модельным оценкам возмущения поля могут продолжаться весь следующий день. Сила бури почти равна максимальной. Более сильный магнитный шторм, уровня 5 из 5, наблюдался последний раз в 2005 году, 11 сентября, то есть почти 20 лет назад", - рассказали в лаборатории. Ранее в лаборатории сообщили РИА Новости о вспышке высшего балла Х на Солнце, начавшейся примерно в пять утра по московскому времени и длившейся несколько часов. Взрыв на Солнце произошёл почти точно на линии Солнце-Земля, то есть в области максимального воздействия на планету. Учёные предсказывали, что плазменные облака придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника.
https://ria.ru/20240324/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Землю накрыла мощная магнитная буря четвертого уровня
Ученые: на Землю идет мощная магнитная буря, четвертого уровня из пяти возможных
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки утром 23 марта, дошла до Земли, наблюдается мощнейшая магнитная буря, сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Выброс дошел до Земли. Идет буря четвертого уровня из пяти возможных", - сказал представитель лаборатории.
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Уточняется, что скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличена почти в два раза и составляет около 800 километров в секунду. Температура плазменного облака, окружившего Землю, около одного миллиона градусов, в то время как до прихода солнечного вещества окружавший Землю газ имел температуру около 100 тысяч кельвинов.
«
"Прогноз на продолжительность бури в настоящий момент дать почти невозможно. По модельным оценкам возмущения поля могут продолжаться весь следующий день. Сила бури почти равна максимальной. Более сильный магнитный шторм, уровня 5 из 5, наблюдался последний раз в 2005 году, 11 сентября, то есть почти 20 лет назад", - рассказали в лаборатории.
Ранее в лаборатории сообщили РИА Новости о вспышке высшего балла Х на Солнце, начавшейся примерно в пять утра по московскому времени и длившейся несколько часов. Взрыв на Солнце произошёл почти точно на линии Солнце-Земля, то есть в области максимального воздействия на планету. Учёные предсказывали, что плазменные облака придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника.
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