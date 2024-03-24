https://ria.ru/20240324/aktsiya-1935538458.html

Кириенко и Воробьев приняли участие в акции "Журавли" у "Крокус сити холла"

Кириенко и Воробьев приняли участие в акции "Журавли" у "Крокус сити холла" - РИА Новости, 24.03.2024

Кириенко и Воробьев приняли участие в акции "Журавли" у "Крокус сити холла"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили акцию "Журавли" у "Крокус... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T22:23

2024-03-24T22:23

2024-03-24T22:33

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

андрей воробьев

сергей кириенко

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935526076_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_4a8633177d30b95858fd2c1042bf4490.jpg

КРАСНОГОРСК, 24 мар - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили акцию "Журавли" у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости. Ранее на здании "Крокус сити холла" появилась проекция "Летят журавли ", она дала старт акции памяти жертв теракта. Акция получила свое название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли ", имя которого носит концертный зал. Кириенко и Воробьев приняли участие в акции в воскресенье вечером, передает корреспондент. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240324/figurant-1935537471.html

https://ria.ru/20240324/krokus-1935517118.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, андрей воробьев, сергей кириенко, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)