https://ria.ru/20240323/vspyshka-1935181515.html

На Солнце произошла крупная вспышка, заявили ученые

На Солнце произошла крупная вспышка, заявили ученые - РИА Новости, 23.03.2024

На Солнце произошла крупная вспышка, заявили ученые

Крупная вспышка произошла на Солнце, по некоторым данным, их могло быть две, есть высокий риск возникновения магнитных бурь на Земле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:45

2024-03-23T07:45

2024-03-23T07:48

земля

космос - риа наука

вспышки на солнце

солнце

происшествия

российская академия наук

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Крупная вспышка произошла на Солнце, по некоторым данным, их могло быть две, есть высокий риск возникновения магнитных бурь на Земле, сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Вспышка высшего балла X, первая в текущем месяце, зарегистрирована на Солнце сегодня ранним утром по московскому времени. Событие началось в 5 утра. По состоянию на 07:20 утра вспышечные продолжали наблюдаться", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, взрыв на Солнце произошёл почти точно на линии Солнце-Земля, то есть в области максимального воздействия на планету, и сопровождается крупным выбросом плазменных масс по направлению к Земле. Вспышке присвоен балл X1.1.В то же время в лаборатории уточнили, что пока поступают противоречивые данные о точном месте события. Есть признаки, что на Солнце произошёл не один, а целых два одновременных взрыва в областях, разнесённых друг от друга на расстояние около полумиллиона километров."В ближайшие часы ожидается резкое изменение радиационного состояния околоземного пространства, в том числе возможен приход тяжёлых частиц от Солнца, воздействующих на космические аппараты. Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывающие, в том числе магнитные бури, в зависимости от скорости придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника", - добавили учёные.Ожидается, что уточнения по силе, месту и ожидаемой степени воздействия события на Землю будут выданы в течение сегодняшних суток, после поступления новых данных со средств наблюдения.

https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html

https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html

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земля, космос - риа наука, вспышки на солнце , солнце, происшествия, российская академия наук