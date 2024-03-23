Рейтинг@Mail.ru
Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:26 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/terrorizm-1935344729.html
Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.03.2024
Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что теракт в "Крокус сити холле"... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:26
2024-03-23T18:26
теракт в "крокус сити холле"
в мире
турция
владимир путин
россия
крокус сити холл
реджеп тайип эрдоган
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935123658_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_3dcd3beb7e10740cc90b9801f6406eab.jpg
АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье продемонстрировал необходимость скорейшего урегулирования кризисов в регионе, выразил готовность Анкары к развитию сотрудничества с Москвой по борьбе с терроризмом. "Президент Эрдоган самым решительным образом осудил чудовищный теракт, жертвами которого стали невинные люди, и выразил свои соболезнования и терпение народу России. В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что теракт продемонстрировал необходимость скорейшего мирного урегулирования кризисов в регионе и что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом при понимании неизбирательной борьбы со всеми формами терроризма", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935294728.html
турция
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935123658_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e466961155b7e3d54b58642e0eedab82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, владимир путин, россия, крокус сити холл, реджеп тайип эрдоган, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Турция, Владимир Путин, Россия, Крокус Сити Холл, Реджеп Тайип Эрдоган, Московская область (Подмосковье)
Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

Эрдоган заявил о готовности Турции сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье продемонстрировал необходимость скорейшего урегулирования кризисов в регионе, выразил готовность Анкары к развитию сотрудничества с Москвой по борьбе с терроризмом.
"Президент Эрдоган самым решительным образом осудил чудовищный теракт, жертвами которого стали невинные люди, и выразил свои соболезнования и терпение народу России. В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что теракт продемонстрировал необходимость скорейшего мирного урегулирования кризисов в регионе и что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом при понимании неизбирательной борьбы со всеми формами терроризма", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Самое страшное событие десятилетия. Западные СМИ о теракте в "Крокусе"
Вчера, 15:15
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреТурцияВладимир ПутинРоссияКрокус Сити ХоллРеджеп Тайип ЭрдоганМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала