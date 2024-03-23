https://ria.ru/20240323/terrorizm-1935344729.html

Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.03.2024

Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что теракт в "Крокус сити холле"... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T18:26

2024-03-23T18:26

2024-03-23T18:26

теракт в "крокус сити холле"

в мире

турция

владимир путин

россия

крокус сити холл

реджеп тайип эрдоган

московская область (подмосковье)

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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье продемонстрировал необходимость скорейшего урегулирования кризисов в регионе, выразил готовность Анкары к развитию сотрудничества с Москвой по борьбе с терроризмом. "Президент Эрдоган самым решительным образом осудил чудовищный теракт, жертвами которого стали невинные люди, и выразил свои соболезнования и терпение народу России. В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что теракт продемонстрировал необходимость скорейшего мирного урегулирования кризисов в регионе и что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом при понимании неизбирательной борьбы со всеми формами терроризма", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935294728.html

турция

россия

московская область (подмосковье)

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