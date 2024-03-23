https://ria.ru/20240323/terrorizm-1935344729.html
Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.03.2024
Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что теракт в "Крокус сити холле"... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:26
2024-03-23T18:26
2024-03-23T18:26
теракт в "крокус сити холле"
в мире
турция
владимир путин
россия
крокус сити холл
реджеп тайип эрдоган
московская область (подмосковье)
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу заявил, что теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье продемонстрировал необходимость скорейшего урегулирования кризисов в регионе, выразил готовность Анкары к развитию сотрудничества с Москвой по борьбе с терроризмом. "Президент Эрдоган самым решительным образом осудил чудовищный теракт, жертвами которого стали невинные люди, и выразил свои соболезнования и терпение народу России. В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что теракт продемонстрировал необходимость скорейшего мирного урегулирования кризисов в регионе и что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом при понимании неизбирательной борьбы со всеми формами терроризма", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935294728.html
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Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Турция, Владимир Путин, Россия, Крокус Сити Холл, Реджеп Тайип Эрдоган, Московская область (Подмосковье)
Турция заявила о готовности сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
Эрдоган заявил о готовности Турции сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом