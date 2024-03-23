https://ria.ru/20240323/terakt-1935386144.html

Белый дом осудил теракт в "Крокусе"

Белый дом осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Белый дом осудил теракт в "Крокусе"

США решительно осуждают террористический акт в "Крокус сити холл" в Подмосковье, соболезнуют близким погибших и пострадавших, сообщила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:08

2024-03-23T23:08

2024-03-23T23:08

теракт в "крокус сити холле"

россия

брянская область

карин жан-пьер

энтони блинкен

владимир путин

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. США решительно осуждают террористический акт в "Крокус сити холл" в Подмосковье, соболезнуют близким погибших и пострадавших, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее с осуждением теракта в Подмосковье выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Соединенные Штаты решительно осуждают чудовищный теракт в Москве. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких и тем, кто был ранен или пострадал", - говорится в заявлении Жан-Пьер. При этом представитель Белого дома в свете теракта в "Крокусе" заявила, что ИГИЛ* (ИГ*, Исламское государство* - запрещенная в РФ террористическая организация) - общий враг, который должен быть побежден везде. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>* Террористическая организация, запрещенная в России

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T23:08 true PT1M20S

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