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Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 93

Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 93 - РИА Новости, 23.03.2024

Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 93

Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 93, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:21

2024-03-23T11:21

2024-03-23T12:43

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 93, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет", — говорится в публикации.По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте. По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Преступники имели контакты на украинской стороне. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

брянская область

украина

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T11:21 true PT0M33S

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следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье), александр бортников, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, украина