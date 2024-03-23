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Минздрав Подмосковья опубликовал список погибших в теракте - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:14 23.03.2024 (обновлено: 11:53 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935225768.html
Минздрав Подмосковья опубликовал список погибших в теракте
Минздрав Подмосковья опубликовал список погибших в теракте - РИА Новости, 23.03.2024
Минздрав Подмосковья опубликовал список погибших в теракте
Минздрав Подмосковья опубликовал на сайте список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T11:14
2024-03-23T11:53
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
александр бортников
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минздрав Подмосковья опубликовал на сайте список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".В перечне указаны 37 человек.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 93 человека. Известно о более чем ста пострадавших, погибли трое детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте. Сейчас идет работа по выявлению их пособников.
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московская область (подмосковье), александр бортников, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Александр Бортников, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Минздрав Подмосковья опубликовал список погибших в теракте

Минздрав Подмосковья опубликовал список 37 опознанных погибших в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарный вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минздрав Подмосковья опубликовал на сайте список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".
В перечне указаны 37 человек.
В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 93 человека. Известно о более чем ста пострадавших, погибли трое детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте. Сейчас идет работа по выявлению их пособников.
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
Вчера, 10:51
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)Александр БортниковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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