https://ria.ru/20240323/terakt-1935225768.html

Минздрав Подмосковья опубликовал список погибших в теракте

Минздрав Подмосковья опубликовал список погибших в теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Минздрав Подмосковья опубликовал список погибших в теракте

Минздрав Подмосковья опубликовал на сайте список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:14

2024-03-23T11:14

2024-03-23T11:53

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

александр бортников

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минздрав Подмосковья опубликовал на сайте список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".В перечне указаны 37 человек.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 93 человека. Известно о более чем ста пострадавших, погибли трое детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте. Сейчас идет работа по выявлению их пособников.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935208805.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), александр бортников, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия