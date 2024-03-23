https://ria.ru/20240323/terakt-1935214186.html

Душанбе отреагировал на сообщения об участии граждан в теракте в "Крокусе"

Душанбе отреагировал на сообщения об участии граждан в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Душанбе отреагировал на сообщения об участии граждан в теракте в "Крокусе"

Душанбе не получал от Москвы подтверждений участия граждан Таджикистана в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил МИД страны в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:31

2024-03-23T10:31

2024-03-23T13:30

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

россия

московская область (подмосковье)

в мире

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Душанбе не получал от Москвы подтверждений участия граждан Таджикистана в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил МИД страны в Telegram-канале."Обращаем внимание на необходимость ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту. Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана", — говорится в публикации.Министерство добавило, что публикация недостоверных данных может нанести вред гражданам Таджикистана за рубежом. Дипломаты призвали опираться на официальную информацию, распространяемую российскими властями.Начальник департамента информации МИД Таджикистана Шохин Самади указал в беседе с РИА Новости на большое количество вбросов на тему теракта в Подмосковье.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 115 человек. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте.По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

таджикистан

россия

московская область (подмосковье)

душанбе

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T10:31 true PT0M33S

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