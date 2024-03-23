https://ria.ru/20240323/terakt-1935211205.html

Жители Пекина несут цветы к посольству России после теракта в "Крокусе"

Жители Пекина несут цветы к посольству России после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Пекина несут цветы к посольству России после теракта в "Крокусе"

Жители китайской столицы несут цветы и детские игрушки к российскому посольству в Пекине в знак траура после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:15

2024-03-23T10:15

2024-03-23T11:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

пекин

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. Жители китайской столицы несут цветы и детские игрушки к российскому посольству в Пекине в знак траура после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, передаёт корреспондент РИА Новости. Жители Пекина в субботу приносят цветы и детские игрушки к зданию посольства России в Пекине. Ранее в дипмиссии сообщили, что получили тысячи соболезнований от граждан КНР. "Тысячи соболезнований от китайских граждан поступает в посольство. Среди комментариев, которые оставили пользователи КНР в социальных сетях: "Любые действия, направленные против мирных жителей, неприемлемы", "Это ужасный теракт, от которого волосы встают дыбом", "Пусть погибшие покоятся с миром", - говорилось в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале посольства РФ в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в России. Глава Китая от имени правительства и народа Китая выразил соболезнования в связи с погибшими, а также искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Он подчеркнул, что Пекин решительно осуждает террористическую атаку, поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

пекин

московская область (подмосковье)

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Цветы у российского посольства в Пекине В Пекине люди несут цветы к российскому посольству 2024-03-23T10:15 true PT0M39S

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T10:15 true PT0M33S

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россия, пекин, московская область (подмосковье), крокус сити холл