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Китай решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Китай решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Китай решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Пекин решительно осуждает террористическую атаку, поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:34

2024-03-23T08:34

2024-03-23T08:34

теракт в "крокус сити холле"

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

происшествия

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ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. Пекин решительно осуждает террористическую атаку, поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме с соболезнованиями в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По сообщению Центрального телевидения Китая, Си Цзиньпин в субботу отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в России. "Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности", - приводит телеканал текст телеграммы. Си Цзиньпин отметил, что был потрясен, узнав о теракте в "Крокус Сити Холле", который повлек за собой многочисленные жертвы. "От имени правительства и народа Китая я хотел бы выразить глубокие соболезнования в связи с погибшими, а также выразить искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям", - добавил китайский лидер. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

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китай

россия

московская область (подмосковье)

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T08:34 true PT0M33S

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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, крокус сити холл, московская область (подмосковье), происшествия