https://ria.ru/20240323/terakt-1935189465.html

Глава ЕЭК выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус сити холле"

Глава ЕЭК выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус сити холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Глава ЕЭК выразил соболезнования из-за теракта в "Крокус сити холле"

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев выразил от имени ЕЭК и от себя лично соболезнования родным и близким погибших в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:32

2024-03-23T08:32

2024-03-23T08:32

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

бакытжан сагинтаев

владимир путин

михаил мурашко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935187401_0:146:3104:1892_1920x0_80_0_0_baa6d29e101eefb59ec1d91e6bfd9ce7.jpg

ЕРЕВАН, 23 мар - РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев выразил от имени ЕЭК и от себя лично соболезнования родным и близким погибших в результате террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", сообщается в Telegram-канале комиссии. "Решительно осуждаем террористический акт, совершенный против мирного населения, жертвами которого стали десятки человек. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким безвинных жертв, а также всему народу России в связи с произошедшей трагедией. Мы разделяем скорбь и боль утраты вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении Сагинтаева. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), бакытжан сагинтаев, владимир путин, михаил мурашко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)