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Виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны, заявили главы регионов ДФО - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:21 23.03.2024 (обновлено: 05:30 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935170220.html
Виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны, заявили главы регионов ДФО
Виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны, заявили главы регионов ДФО - РИА Новости, 23.03.2024
Виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны, заявили главы регионов ДФО
Главы регионов Дальнего Востока выразили соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле" и уверенность, что виновные в этом преступлении будут... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:21
2024-03-23T05:30
теракт в "крокус сити холле"
россия
московская область (подмосковье)
владислав кузнецов
александр осипов
михаил дегтярев
крокус
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935112490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6b11b46406352227c75f0b015766751.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Главы регионов Дальнего Востока выразили соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле" и уверенность, что виновные в этом преступлении будут наказаны. "Приморье скорбит вместе со всей страной... На ближайшие дни мы отменяем все развлекательные и массовые мероприятия. То, что случилось – это бесчеловечное преступление, за которое террористы неминуемо ответят", - написал глава Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что "нельзя назвать людьми тех, кто совершил этот страшный теракт". "Виновные не должны остаться и не останутся безнаказанными. От имени всех жителей Чукотки - соболезнования семьям пострадавших. Сил вам и мужества", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. "Я хочу выразить соболезнования родным погибших. Сил вам и мужества… Дополнительно принял решение отменить в эти выходные все развлекательные мероприятия. Камчатка с вами", - сообщил в своем Telegram-канале глава Камчатки Владимир Солодов. Губернатор Забайкалья Александр Осипов также выразил соболезнования. "Забайкалье скорбит вместе с родными и близкими погибших. Мы все ждем наказания тех, кто это сделал. Отменяются развлекательные и массовые мероприятия", - сообщил Осипов. Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил, что масштаб трагедии пока невозможно оценить. "Убийство ни в чем неповинных людей - это плевок в душу каждого россиянина. И пока террористы ликуют, мы, русские, становимся только сильнее… Искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в этой бойне. Все жители Еврейской автономной области душой с вами", - отметил глава ЕАО в своем Telegram-канале. "Колыма скорбит. Искренние соболезнования всем, кто утратил родных и близких в "Крокус Сити Холле". Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим. В связи с трагедией в столице Родины в Магаданской области будут усилены меры безопасности. Также в выходные отменяются развлекательные, спортивные, культурно-массовые мероприятия. Все массовые и увеселительные мероприятия в стране с сегодняшнего дня отменены", - заявил глава Колымы Сергей Носов. Соболезнования выразил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. "Выражаю искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших. С вами сейчас вся страна. пострадавшим и семьям погибших. С вами сейчас вся страна. В связи с терактом в Подмосковье принял решение об отмене на этих выходных всех развлекательных мероприятий в Сахалинской области", - отметил губернатор. Глава Приамурья Василий Орлов выразил соболезнования близким погибших и отметил, что в регионе на этих выходных отменены все развлекательные мероприятия. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, что единственный возможный ответ на это "преступление против человечности - наши единство и сплочение". "Только вместе мы выстоим и победим. Знаю, преступники непременно понесут наказание. Вечная память погибшим", - подчеркнул Дегтярев. Глава Якутии Айсен Николаев от имени многонационального народа региона и от себя выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких. "Все мы разделяем боль утраты. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В связи с трагедией, в Якутии отменяются все массовые развлекательные мероприятия", - сообщил Николаев. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
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россия, московская область (подмосковье), владислав кузнецов, александр осипов, михаил дегтярев, крокус, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Владислав Кузнецов, Александр Осипов, Михаил Дегтярев, Крокус, Происшествия
Виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны, заявили главы регионов ДФО

Главы регионов ДФО выразили уверенность, что виновные в теракте будут наказаны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Главы регионов Дальнего Востока выразили соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле" и уверенность, что виновные в этом преступлении будут наказаны.
"Приморье скорбит вместе со всей страной... На ближайшие дни мы отменяем все развлекательные и массовые мероприятия. То, что случилось – это бесчеловечное преступление, за которое террористы неминуемо ответят", - написал глава Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
00:35
Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что "нельзя назвать людьми тех, кто совершил этот страшный теракт". "Виновные не должны остаться и не останутся безнаказанными. От имени всех жителей Чукотки - соболезнования семьям пострадавших. Сил вам и мужества", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
"Я хочу выразить соболезнования родным погибших. Сил вам и мужества… Дополнительно принял решение отменить в эти выходные все развлекательные мероприятия. Камчатка с вами", - сообщил в своем Telegram-канале глава Камчатки Владимир Солодов.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" рассказала, как спаслась
04:37
Губернатор Забайкалья Александр Осипов также выразил соболезнования. "Забайкалье скорбит вместе с родными и близкими погибших. Мы все ждем наказания тех, кто это сделал. Отменяются развлекательные и массовые мероприятия", - сообщил Осипов.
Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил, что масштаб трагедии пока невозможно оценить. "Убийство ни в чем неповинных людей - это плевок в душу каждого россиянина. И пока террористы ликуют, мы, русские, становимся только сильнее… Искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в этой бойне. Все жители Еврейской автономной области душой с вами", - отметил глава ЕАО в своем Telegram-канале.
"Колыма скорбит. Искренние соболезнования всем, кто утратил родных и близких в "Крокус Сити Холле". Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим. В связи с трагедией в столице Родины в Магаданской области будут усилены меры безопасности. Также в выходные отменяются развлекательные, спортивные, культурно-массовые мероприятия. Все массовые и увеселительные мероприятия в стране с сегодняшнего дня отменены", - заявил глава Колымы Сергей Носов.
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в "Крокусе"
04:10
Соболезнования выразил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. "Выражаю искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших. С вами сейчас вся страна. пострадавшим и семьям погибших. С вами сейчас вся страна. В связи с терактом в Подмосковье принял решение об отмене на этих выходных всех развлекательных мероприятий в Сахалинской области", - отметил губернатор.
Глава Приамурья Василий Орлов выразил соболезнования близким погибших и отметил, что в регионе на этих выходных отменены все развлекательные мероприятия.
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, что единственный возможный ответ на это "преступление против человечности - наши единство и сплочение". "Только вместе мы выстоим и победим. Знаю, преступники непременно понесут наказание. Вечная память погибшим", - подчеркнул Дегтярев.
Глава Якутии Айсен Николаев от имени многонационального народа региона и от себя выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких. "Все мы разделяем боль утраты. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В связи с трагедией, в Якутии отменяются все массовые развлекательные мероприятия", - сообщил Николаев.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Количество пострадавших и жертв уточняется.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Мировые СМИ поместили новость о теракте в "Крокусе" на первые полосы
01:18
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМосковская область (Подмосковье)Владислав КузнецовАлександр ОсиповМихаил ДегтяревКрокусПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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