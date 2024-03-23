https://ria.ru/20240323/terakt-1935170220.html

Виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны, заявили главы регионов ДФО

Виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны, заявили главы регионов ДФО - РИА Новости, 23.03.2024

Виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны, заявили главы регионов ДФО

Главы регионов Дальнего Востока выразили соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле" и уверенность, что виновные в этом преступлении будут... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:21

2024-03-23T05:21

2024-03-23T05:30

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

владислав кузнецов

александр осипов

михаил дегтярев

крокус

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Главы регионов Дальнего Востока выразили соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле" и уверенность, что виновные в этом преступлении будут наказаны. "Приморье скорбит вместе со всей страной... На ближайшие дни мы отменяем все развлекательные и массовые мероприятия. То, что случилось – это бесчеловечное преступление, за которое террористы неминуемо ответят", - написал глава Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что "нельзя назвать людьми тех, кто совершил этот страшный теракт". "Виновные не должны остаться и не останутся безнаказанными. От имени всех жителей Чукотки - соболезнования семьям пострадавших. Сил вам и мужества", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. "Я хочу выразить соболезнования родным погибших. Сил вам и мужества… Дополнительно принял решение отменить в эти выходные все развлекательные мероприятия. Камчатка с вами", - сообщил в своем Telegram-канале глава Камчатки Владимир Солодов. Губернатор Забайкалья Александр Осипов также выразил соболезнования. "Забайкалье скорбит вместе с родными и близкими погибших. Мы все ждем наказания тех, кто это сделал. Отменяются развлекательные и массовые мероприятия", - сообщил Осипов. Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил, что масштаб трагедии пока невозможно оценить. "Убийство ни в чем неповинных людей - это плевок в душу каждого россиянина. И пока террористы ликуют, мы, русские, становимся только сильнее… Искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в этой бойне. Все жители Еврейской автономной области душой с вами", - отметил глава ЕАО в своем Telegram-канале. "Колыма скорбит. Искренние соболезнования всем, кто утратил родных и близких в "Крокус Сити Холле". Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим. В связи с трагедией в столице Родины в Магаданской области будут усилены меры безопасности. Также в выходные отменяются развлекательные, спортивные, культурно-массовые мероприятия. Все массовые и увеселительные мероприятия в стране с сегодняшнего дня отменены", - заявил глава Колымы Сергей Носов. Соболезнования выразил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. "Выражаю искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших. С вами сейчас вся страна. пострадавшим и семьям погибших. С вами сейчас вся страна. В связи с терактом в Подмосковье принял решение об отмене на этих выходных всех развлекательных мероприятий в Сахалинской области", - отметил губернатор. Глава Приамурья Василий Орлов выразил соболезнования близким погибших и отметил, что в регионе на этих выходных отменены все развлекательные мероприятия. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил, что единственный возможный ответ на это "преступление против человечности - наши единство и сплочение". "Только вместе мы выстоим и победим. Знаю, преступники непременно понесут наказание. Вечная память погибшим", - подчеркнул Дегтярев. Глава Якутии Айсен Николаев от имени многонационального народа региона и от себя выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких. "Все мы разделяем боль утраты. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В связи с трагедией, в Якутии отменяются все массовые развлекательные мероприятия", - сообщил Николаев. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, московская область (подмосковье), владислав кузнецов, александр осипов, михаил дегтярев, крокус, происшествия