https://ria.ru/20240323/terakt-1935166132.html

Пострадавших в "Крокусе" госпитализировали в 12 больниц Москвы

Пострадавших в "Крокусе" госпитализировали в 12 больниц Москвы - РИА Новости, 23.03.2024

Пострадавших в "Крокусе" госпитализировали в 12 больниц Москвы

Пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" госпитализированы в 12 медучреждений Москвы, вся необходимая помощь оказана, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:30

2024-03-23T04:30

2024-03-23T04:53

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус

крокус сити холл

происшествия

россия

алексей хрипун

михаил мурашко

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" госпитализированы в 12 медучреждений Москвы, вся необходимая помощь оказана, сообщил журналистам глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.Он отметил, что Москва оперативно подключилась к ситуации, присоединились к работе порядка 50 бригад скорой помощи, в том числе, реанимобили, три вертолёта."В конечном итоге пациентов принимали (12 больниц - ред.) и сейчас ... находятся люди в 12 московских больницах. Подключены все главные специалисты. Всё необходимое есть, помощь оказана, работаем", - сказал Хрипун.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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