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Путин подписал закон о правилах определения происхождения товаров в СНГ - РИА Новости, 23.03.2024
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17:59 23.03.2024 (обновлено: 18:07 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/putin-1935340927.html
Путин подписал закон о правилах определения происхождения товаров в СНГ
Путин подписал закон о правилах определения происхождения товаров в СНГ - РИА Новости, 23.03.2024
Путин подписал закон о правилах определения происхождения товаров в СНГ
Президент России Владимир Путин одобрил ратификацию протокола, вносящего изменения в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T17:59
2024-03-23T18:07
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил ратификацию протокола, вносящего изменения в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Протоколом вносятся изменения в перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место. Согласно протоколу, в перечень включены дополнительные позиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, а также внесены изменения в названия товаров и в условия, определяющие статус их происхождения. Данные изменения обусловлены вступлением в силу 1 января 2022 года новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ), актуализированной с учетом седьмого издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, отметили в международном комитете Совфеда.
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экономика, россия, владимир путин, снг, совет федерации рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, СНГ, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о правилах определения происхождения товаров в СНГ

Путин подписал закон о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил ратификацию протокола, вносящего изменения в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Протоколом вносятся изменения в перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место. Согласно протоколу, в перечень включены дополнительные позиции товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, а также внесены изменения в названия товаров и в условия, определяющие статус их происхождения.
Данные изменения обусловлены вступлением в силу 1 января 2022 года новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ), актуализированной с учетом седьмого издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, отметили в международном комитете Совфеда.
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