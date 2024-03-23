https://ria.ru/20240323/otmena-1935135440.html

В КЧР отменили массовые мероприятия из-за теракта в Подмосковье

В КЧР отменили массовые мероприятия из-за теракта в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

В КЧР отменили массовые мероприятия из-за теракта в Подмосковье

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что распорядился отменить массовые мероприятия в республике на фоне трагедии в "Крокус сити холле" в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:10

2024-03-23T01:10

2024-03-23T01:10

теракт в "крокус сити холле"

россия

рашид темрезов

крокус сити холл

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ПЯТИГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что распорядился отменить массовые мероприятия в республике на фоне трагедии в "Крокус сити холле" в Подмосковье, в КЧР также будут повышены меры безопасности. "В целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка приняли ряд дополнительных мер по усилению охраны жизненно важных объектов, в том числе социальных учреждений, торговых центров и рынков. Кроме того, все массовые мероприятия в ближайшие дни будут отменены", - написал Темрезов в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, рашид темрезов, крокус сити холл