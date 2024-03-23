https://ria.ru/20240323/obstrel-1935331134.html

В Белгородской области погибли 24 человека за две недели

В Белгородской области погибли 24 человека за две недели - РИА Новости, 23.03.2024

В Белгородской области погибли 24 человека за две недели

Двадцать четыре человека, среди которых двое детей, погибли за две прошедшие недели в Белгородской области от атак со стороны ВСУ, пострадали 152 человека,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:09

2024-03-23T17:09

2024-03-23T17:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Двадцать четыре человека, среди которых двое детей, погибли за две прошедшие недели в Белгородской области от атак со стороны ВСУ, пострадали 152 человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "За почти две недели в регионе от террористических атак со стороны ВСУ пострадали 152 человека, в том числе 11 детей. Погибли 24 мирных жителя, среди них два ребенка", ­­– написал он. Губернатор отметил, что лечение пострадавших обеспечивают медики, которые в последние два года работают с самыми тяжелыми травмами и болезнями, героически спасая жизни людей. Он поблагодарил врачей и весь медперсонал за спасенные жизни и помощь людям в самых тяжелых ситуациях. "Огромное спасибо и персоналу тех учреждений, которые берут на себя текущую нагрузку по лечению плановых пациентов. И, конечно, для нас очень важна помощь федерального центра. Спасибо Министерству здравоохранения РФ и лично Михаилу Альбертовичу Мурашко, врачам и медицинскому персоналу, кто спасал наших жителей и проявлял и продолжает проявлять о них искреннюю заботу!" – добавил Гладков.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия