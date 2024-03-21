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Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/belgorod-1934733466.html
Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024
Последствия обстрела Белгорода
ВСУ в четверг утром обстреляли Белгород и Белгородский район. Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов, но разрушений избежать не удалось... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:08
2024-03-21T18:08
фото
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
жилье
общероссийский народный фронт
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ВСУ в четверг утром обстреляли Белгород и Белгородский район. Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов, но разрушений избежать не удалось. Последствия авиаударов — в фотоленте Ria.ru.
белгород
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фото, фото, белгород, белгородский район, жилье, общероссийский народный фронт
Фото, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Жилье, Общероссийский народный фронт

Последствия обстрела Белгорода

Читать ria.ru в
ВСУ в четверг утром обстреляли Белгород и Белгородский район. Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов, но разрушений избежать не удалось. Последствия авиаударов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

Здание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

Жители Белгорода у здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

Сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) у жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

Люди у жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

Балконы жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

Здание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

Рабочий убирает осколки разбитых окон здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоБелгородБелгородский районЖильеОбщероссийский народный фронт
 
 
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