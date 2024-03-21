https://ria.ru/20240321/belgorod-1934733466.html

Последствия обстрела Белгорода

Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 21.03.2024

Последствия обстрела Белгорода

ВСУ в четверг утром обстреляли Белгород и Белгородский район. Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов, но разрушений избежать не удалось... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:08

2024-03-21T18:08

2024-03-21T18:08

фото

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

жилье

общероссийский народный фронт

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ВСУ в четверг утром обстреляли Белгород и Белгородский район. Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов, но разрушений избежать не удалось. Последствия авиаударов — в фотоленте Ria.ru.

белгород

белгородский район

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