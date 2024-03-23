Волонтеры у "Крокуса" собирают гумпомощь для пострадавших при теракте

КРАСНОГОРСК, 23 мар – РИА Новости. Люди несут волонтерам к "Крокус сити холлу" гуманитарную помощь для пострадавших при теракте и медиков, передает корреспондент РИА Новости. Один из волонтеров рассказал РИА Новости, что добровольцы привезли воду, медикаменты и предметы первой необходимости для пострадавших и врачей. Он добавил, что помощь поступает от многих людей. "Собираем, проверяем, и как только потребуется наша помощь, мы готовы выдвинуться, помочь и делать те вещи, которые от нас попросят", – сказал волонтер. На вопрос, сколько времени волонтеры готовы помогать, собеседник агентства ответил: "Столько, сколько от нас потребуется". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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КРАСНОГОРСК, 23 мар – РИА Новости. Люди несут волонтерам к "Крокус сити холлу" гуманитарную помощь для пострадавших при теракте и медиков, передает корреспондент РИА Новости.
Один из волонтеров рассказал РИА Новости, что добровольцы привезли воду, медикаменты и предметы первой необходимости для пострадавших и врачей. Он добавил, что помощь поступает от многих людей.
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"Собираем, проверяем, и как только потребуется наша помощь, мы готовы выдвинуться, помочь и делать те вещи, которые от нас попросят", – сказал волонтер.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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На вопрос, сколько времени волонтеры готовы помогать, собеседник агентства ответил: "Столько, сколько от нас потребуется".
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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