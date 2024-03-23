https://ria.ru/20240323/krokus-1935144512.html

Голикова поприветствовала желание россиян прийти в донорские пункты

Голикова поприветствовала желание россиян прийти в донорские пункты - РИА Новости, 23.03.2024

Голикова поприветствовала желание россиян прийти в донорские пункты

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что желание прийти в донорские пункты для помощи пострадавшим в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:47

2024-03-23T01:47

2024-03-23T01:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

татьяна голикова

крокус

дмитрий песков

михаил мурашко

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что желание прийти в донорские пункты для помощи пострадавшим в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" приветствуется как "солидарная акция". "Если у людей есть желание прийти в донорские пункты, мы только приветствуем это, потому что это солидарная акция, акция помощи тем, кто пострадал", - сказала Голикова журналистам. Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что все пострадавшие в ходе теракта в "Крокус сити холле" обеспечены компонентами крови. Позднее глава Минздрава России Михаил Мурашко также заявил, что препаратов и донорской крови для помощи пострадавшим достаточно. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, татьяна голикова, крокус, дмитрий песков, михаил мурашко