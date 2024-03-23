https://ria.ru/20240323/f-16-1935151019.html

Украина сразу потеряет самолеты F-16, уверены СМИ

Украина сразу потеряет самолеты F-16, уверены СМИ - РИА Новости, 23.03.2024

Украина сразу потеряет самолеты F-16, уверены СМИ

ВСУ потеряют самолеты F-16, которые Украина получит от Дании, Нидерландов и Норвегии, вместе с пилотами сразу после того, как введет самолеты в эксплуатацию в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:22

2024-03-23T02:22

2024-03-23T02:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ потеряют самолеты F-16, которые Украина получит от Дании, Нидерландов и Норвегии, вместе с пилотами сразу после того, как введет самолеты в эксплуатацию в бою, сообщает американский журнал Forbes. Отмечается, что роль российских планирующих авиабомб может стать более решающей, чем даже роль беспилотников и традиционной артиллерии. В настоящее время Украина мало что может сделать, чтобы дать отпор. Она испытывает нехватку зенитно-ракетных комплексов и пусковых установок, её бывшим советским истребителям не хватает дальности для поражения российских планирующих авиабомб, а европейские самолеты F-16 ещё не прибыли. "Как только Украина введет их (F-16 - ред.) в бой в ближайшие недели или месяцы, Украина потеряет F-16 и их пилотов - потенциально многих из них. Большой вопрос заключается в том, что Киев выиграет от этой жертвы", - пишет журнал. Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что американские истребители F-16, которые обещают передать Киеву западные партнеры, не смогут летать, если своевременно не наладить поставки запчастей к ним. Также российский военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что поставка Киеву американских истребителей F-16 из парка различных стран НАТО не изменит расклад сил на фронте, а обучение украинских пилотов выходит слишком продолжительным и затратным для европейских стран. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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технологии, украина, россия, киев, алексей леонков, роб бауэр, нато, f-16, forbes, сергей лавров