Более тысячи человек сдали кровь в центре ФМБА для пострадавших при теракте

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 1 тысячи человек сдали кровь для пострадавших в "Крокусе", это позволило заготовить 600 литров крови и 78 литров плазмы, сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства."По состоянию на 19.00 в Центре крови ФМБА России совершено 1023 донации. Это позволило заготовить 600 литров крови и 78 литров плазмы. Сейчас в срочных донациях необходимости нет. Крови и ее компонентов достаточно. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.ФМБА благодарит всех, кто откликнулся на просьбу сдать кровь для пострадавших в результате теракта. Одними из первых к рабочей субботе в Центре крови ФМБА России присоединились Владимир Мединский, Алексей Комиссаров, Владимир Соловьев, Мария Киселева и сборная команда России по футболу, а также коллектив Федеральной таможенной службы, уточнили в ведомстве.Прием доноров в Центре крови ФМБА России будет проводиться всю следующую неделю - с 25 по 30 марта, добавили в ФМБА.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Сообщение "Скорбим" на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 1 тысячи человек сдали кровь для пострадавших в "Крокусе", это позволило заготовить 600 литров крови и 78 литров плазмы, сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства.
"По состоянию на 19.00 в Центре крови ФМБА России совершено 1023 донации. Это позволило заготовить 600 литров крови и 78 литров плазмы. Сейчас в срочных донациях необходимости нет. Крови и ее компонентов достаточно. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.
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ФМБА благодарит всех, кто откликнулся на просьбу сдать кровь для пострадавших в результате теракта. Одними из первых к рабочей субботе в Центре крови ФМБА России присоединились Владимир Мединский, Алексей Комиссаров, Владимир Соловьев, Мария Киселева и сборная команда России по футболу, а также коллектив Федеральной таможенной службы, уточнили в ведомстве.
Прием доноров в Центре крови ФМБА России будет проводиться всю следующую неделю - с 25 по 30 марта, добавили в ФМБА.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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