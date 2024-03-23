https://ria.ru/20240323/donorstvo-1935364483.html

Более тысячи человек сдали кровь в центре ФМБА для пострадавших при теракте

Более тысячи человек сдали кровь в центре ФМБА для пострадавших при теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Более тысячи человек сдали кровь в центре ФМБА для пострадавших при теракте

Более 1 тысячи человек сдали кровь для пострадавших в "Крокусе", это позволило заготовить 600 литров крови и 78 литров плазмы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T20:26

2024-03-23T20:26

2024-03-23T20:32

теракт в "крокус сити холле"

здоровье - общество

россия

красногорск

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935354770_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_6e7049f4904e3238defd54a96bfcf462.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 1 тысячи человек сдали кровь для пострадавших в "Крокусе", это позволило заготовить 600 литров крови и 78 литров плазмы, сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства."По состоянию на 19.00 в Центре крови ФМБА России совершено 1023 донации. Это позволило заготовить 600 литров крови и 78 литров плазмы. Сейчас в срочных донациях необходимости нет. Крови и ее компонентов достаточно. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.ФМБА благодарит всех, кто откликнулся на просьбу сдать кровь для пострадавших в результате теракта. Одними из первых к рабочей субботе в Центре крови ФМБА России присоединились Владимир Мединский, Алексей Комиссаров, Владимир Соловьев, Мария Киселева и сборная команда России по футболу, а также коллектив Федеральной таможенной службы, уточнили в ведомстве.Прием доноров в Центре крови ФМБА России будет проводиться всю следующую неделю - с 25 по 30 марта, добавили в ФМБА.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

россия

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, красногорск, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия