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В ЕС заявили, что ограничения на импорт зерна из России не повлияют на цены - РИА Новости, 22.03.2024
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12:40 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/zerno-1934899868.html
В ЕС заявили, что ограничения на импорт зерна из России не повлияют на цены
В ЕС заявили, что ограничения на импорт зерна из России не повлияют на цены - РИА Новости, 22.03.2024
В ЕС заявили, что ограничения на импорт зерна из России не повлияют на цены
В ЕС заявили, что импорт зерновых из РФ в 2023 году составил 4,2 миллиона тонн, или 1% от всего закупаемого и производимого в союзе, поэтому новые ограничения... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:40
2024-03-22T12:40
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В ЕС заявили, что импорт зерновых из РФ в 2023 году составил 4,2 миллиона тонн, или 1% от всего закупаемого и производимого в союзе, поэтому новые ограничения на цены не повлияют, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "В 2023 году Россия экспортировала в ЕС 4,2 миллиона тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки на сумму 1,3 миллиарда евро. Белоруссия экспортирует в ЕС ограниченное количество зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В 2023 году – 610 000 тонн, на сумму 246 миллионов евро. С учетом всех торговых партнеров, в 2023 году ЕС импортировал 37,2 миллиона тонн зерновых и 39,1 миллиона тонн масличной продукции. Цены в ЕС на эту продукцию значительно и постепенно падали со второй половины 2022 года", - пояснил он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представила на саммите ЕС лидерам предложение для ограничения импорта в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, меры включат повышение пошлин на 95 евро, или на 50%.
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экономика, брюссель, белоруссия, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Брюссель, Белоруссия, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС заявили, что ограничения на импорт зерна из России не повлияют на цены

В ЕС заявили, что импортируют из России всего 1 процент зерновых

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПшеница собранная на полях
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В ЕС заявили, что импорт зерновых из РФ в 2023 году составил 4,2 миллиона тонн, или 1% от всего закупаемого и производимого в союзе, поэтому новые ограничения на цены не повлияют, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«
"В 2023 году Россия экспортировала в ЕС 4,2 миллиона тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки на сумму 1,3 миллиарда евро. Белоруссия экспортирует в ЕС ограниченное количество зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В 2023 году – 610 000 тонн, на сумму 246 миллионов евро. С учетом всех торговых партнеров, в 2023 году ЕС импортировал 37,2 миллиона тонн зерновых и 39,1 миллиона тонн масличной продукции. Цены в ЕС на эту продукцию значительно и постепенно падали со второй половины 2022 года", - пояснил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представила на саммите ЕС лидерам предложение для ограничения импорта в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, меры включат повышение пошлин на 95 евро, или на 50%.
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ЭкономикаБрюссельБелоруссияРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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