https://ria.ru/20240322/zerno-1934899868.html

В ЕС заявили, что ограничения на импорт зерна из России не повлияют на цены

В ЕС заявили, что ограничения на импорт зерна из России не повлияют на цены - РИА Новости, 22.03.2024

В ЕС заявили, что ограничения на импорт зерна из России не повлияют на цены

В ЕС заявили, что импорт зерновых из РФ в 2023 году составил 4,2 миллиона тонн, или 1% от всего закупаемого и производимого в союзе, поэтому новые ограничения... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:40

2024-03-22T12:40

2024-03-22T12:40

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брюссель

белоруссия

россия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В ЕС заявили, что импорт зерновых из РФ в 2023 году составил 4,2 миллиона тонн, или 1% от всего закупаемого и производимого в союзе, поэтому новые ограничения на цены не повлияют, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "В 2023 году Россия экспортировала в ЕС 4,2 миллиона тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки на сумму 1,3 миллиарда евро. Белоруссия экспортирует в ЕС ограниченное количество зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В 2023 году – 610 000 тонн, на сумму 246 миллионов евро. С учетом всех торговых партнеров, в 2023 году ЕС импортировал 37,2 миллиона тонн зерновых и 39,1 миллиона тонн масличной продукции. Цены в ЕС на эту продукцию значительно и постепенно падали со второй половины 2022 года", - пояснил он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представила на саммите ЕС лидерам предложение для ограничения импорта в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, меры включат повышение пошлин на 95 евро, или на 50%.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

брюссель

белоруссия

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экономика, брюссель, белоруссия, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия