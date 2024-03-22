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На саммите ЕС предложили меры против зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2024
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00:40 22.03.2024 (обновлено: 00:41 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zerno-1934823758.html
На саммите ЕС предложили меры против зерна из России и Белоруссии
На саммите ЕС предложили меры против зерна из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2024
На саммите ЕС предложили меры против зерна из России и Белоруссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила на саммите стран ЕС меры против российского и белорусского зерна, РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T00:40
2024-03-22T00:41
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила на саммите стран ЕС меры против российского и белорусского зерна, "Мы подготовили предложение о повышении пошлин на экспортируемые Россией и Белоруссией зерновые, семена масличных культур и продуты из них", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи в верхах. По ее словам, это должно предотвратить "дестабилизацию европейского рынка", а также лишит Россию доходов от торговли с ЕС. В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Однако кроме "зелёной" повестки, европейские фермеры в первую очередь протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета. Против ввоза украинского зерна в частности резко выступают польские фермеры, регулярно устраивая по этому поводу акции протеста, блокируя подъездные пути к пограничным переходам с Украиной.
https://ria.ru/20240320/zerno-1934366967.html
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россия, белоруссия, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Белоруссия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
На саммите ЕС предложили меры против зерна из России и Белоруссии

Глава ЕК фон дер Ляйен предложила меры против зерна из России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила на саммите стран ЕС меры против российского и белорусского зерна,
"Мы подготовили предложение о повышении пошлин на экспортируемые Россией и Белоруссией зерновые, семена масличных культур и продуты из них", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи в верхах.
Российское зерно - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Россия в начале года почти вдвое сократила поставки зерна в ЕС
20 марта, 03:06
По ее словам, это должно предотвратить "дестабилизацию европейского рынка", а также лишит Россию доходов от торговли с ЕС.
В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Однако кроме "зелёной" повестки, европейские фермеры в первую очередь протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета. Против ввоза украинского зерна в частности резко выступают польские фермеры, регулярно устраивая по этому поводу акции протеста, блокируя подъездные пути к пограничным переходам с Украиной.
Перевалка зерна на зерновом терминале - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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