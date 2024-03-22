https://ria.ru/20240322/zemletryasenie-1934903700.html
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 22.03.2024
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:52
2024-03-22T12:52
2024-03-22T12:52
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сурабая
ява (остров)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 08.52 по времени UTC (11.52 мск) в 156 километрах к северу-западу от города Сурабая индонезийского острова Ява с населением два миллиона 374 человека. Очаг залегал на глубине 10 километров, говорится в сообщении. Данные о пострадавших не приводятся. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии BMKG заявило, что это землетрясение не имеет потенциал для возникновения цунами. "Это землетрясение не имеет потенциала для цунами", - заявило агентство на своей веб-сайте.
https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588536.html
индонезия
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сурабая, ява (остров)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сурабая, Ява (остров)
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4