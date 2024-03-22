https://ria.ru/20240322/zemletryasenie-1934903700.html

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 22.03.2024

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:52

2024-03-22T12:52

2024-03-22T12:52

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сурабая

ява (остров)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на сайте. По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 08.52 по времени UTC (11.52 мск) в 156 километрах к северу-западу от города Сурабая индонезийского острова Ява с населением два миллиона 374 человека. Очаг залегал на глубине 10 километров, говорится в сообщении. Данные о пострадавших не приводятся. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии BMKG заявило, что это землетрясение не имеет потенциал для возникновения цунами. "Это землетрясение не имеет потенциала для цунами", - заявило агентство на своей веб-сайте.

https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588536.html

индонезия

сурабая

ява (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сурабая, ява (остров)