https://ria.ru/20240322/zemletryasenie-1934902144.html

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 22.03.2024

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные в пятницу приводит киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:45

2024-03-22T12:45

2024-03-22T12:46

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БИШКЕК, 22 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные в пятницу приводит киргизский институт сейсмологии. По его данным, очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 16 километрах к юго-востоку от киргизского села Кара-Тейит и в 124 километрах от города Баткена. "В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Кара-Тейит и Карамык – 4 балла, в селе Шибээ – около 4-х баллов, в селах Дараут-Курган, Жар-Башы, Кулчу и Жаш-Тилек – 3 балла", - уточнили в институте. По данным МЧС республики, на территории Киргизии жертв и разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано.

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в мире, киргизия, таджикистан