Рейтинг@Mail.ru
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 22.03.2024 (обновлено: 12:46 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zemletryasenie-1934902144.html
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 22.03.2024
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные в пятницу приводит киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:45
2024-03-22T12:46
в мире
киргизия
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
БИШКЕК, 22 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные в пятницу приводит киргизский институт сейсмологии. По его данным, очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 16 километрах к юго-востоку от киргизского села Кара-Тейит и в 124 километрах от города Баткена. "В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Кара-Тейит и Карамык – 4 балла, в селе Шибээ – около 4-х баллов, в селах Дараут-Курган, Жар-Башы, Кулчу и Жаш-Тилек – 3 балла", - уточнили в институте. По данным МЧС республики, на территории Киргизии жертв и разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано.
https://ria.ru/20240322/vulkan-1934834312.html
киргизия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 22 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные в пятницу приводит киргизский институт сейсмологии.
По его данным, очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 16 километрах к юго-востоку от киргизского села Кара-Тейит и в 124 километрах от города Баткена.
«
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Кара-Тейит и Карамык – 4 балла, в селе Шибээ – около 4-х баллов, в селах Дараут-Курган, Жар-Башы, Кулчу и Жаш-Тилек – 3 балла", - уточнили в институте.
По данным МЧС республики, на территории Киргизии жертв и разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано.
Ресуспендированный пепел, наблюдаемый на вулкане Шивелуч на Камчатке. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч
05:33
 
В миреКиргизияТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала