https://ria.ru/20240322/zavod-1935010214.html

Глава Мордовии оценил ход строительства нового цементного завода в регионе

Глава Мордовии оценил ход строительства нового цементного завода в регионе - РИА Новости, 22.03.2024

Глава Мордовии оценил ход строительства нового цементного завода в регионе

Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу оценил ход строительства цементного завода в Дубенском районе, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:10

2024-03-22T18:10

2024-03-22T20:47

республика мордовия

дубенский район

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу оценил ход строительства цементного завода в Дубенском районе, сообщает пресс-служба главы республики. Группа компаний "Магма" в 2022 году начала строительство цементного завода сухого способа производства, проект рассчитан ориентировочно на пять лет. Его общая стоимость оценивается в 200 миллионов долларов. На производстве будет создано 120 высокооплачиваемых рабочих мест со средней заработной платой в 110 тысяч рублей в месяц. "Мощность предприятия составит 1200 тысяч тонн цемента в год. Этого достаточно, чтобы покрыть потребность строек в радиусе 400-500 километров. Одним из источников энергии для цементного завода станет альтернативное топливо, линию по производству которого из ТКО также планируется наладить в Мордовии", - говорится в сообщении. Основной поставщик оборудования – производитель из Китая. Сейчас на строительной площадке работают специалисты из КНР, совместно с турецкой компанией они ведут этап строительства. Глава Мордовии в ходе проверки также оценил бытовые условия, созданные для иностранных специалистов. Здунов подчеркнул важность инвестиций для экономики региона и высоко оценил реализуемый проект. "Строительство нужно постараться завершить быстро, каждый день - это деньги. Строительный рынок по всей стране показывает рост, в Мордовии мы тоже увеличиваем строительство и социальных объектов, и жилья. Поэтому цемент марки, которая здесь будет производиться, уверен, будет очень востребован. Вижу, что работа здесь ведется на высоком уровне", - цитирует пресс-служба слова главы региона. Также на площадке "Магма Цемент" состоялась рабочая встреча главы Мордовии с председателем совета директоров ГК "Магма" Сергеем Сиушовым, где обсудили реализацию компанией инвестпроектов и ее дальнейшее развитие, а также выстраивание логистических цепочек и освоение новых рынков сбыта.

https://ria.ru/20240305/zavod-1931337318.html

дубенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дубенский район, артем здунов, республика мордовия