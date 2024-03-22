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Глава Мордовии оценил ход строительства нового цементного завода в регионе - РИА Новости, 22.03.2024
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
18:10 22.03.2024 (обновлено: 20:47 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zavod-1935010214.html
Глава Мордовии оценил ход строительства нового цементного завода в регионе
Глава Мордовии оценил ход строительства нового цементного завода в регионе - РИА Новости, 22.03.2024
Глава Мордовии оценил ход строительства нового цементного завода в регионе
Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу оценил ход строительства цементного завода в Дубенском районе, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:10
2024-03-22T20:47
республика мордовия
дубенский район
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу оценил ход строительства цементного завода в Дубенском районе, сообщает пресс-служба главы республики. Группа компаний "Магма" в 2022 году начала строительство цементного завода сухого способа производства, проект рассчитан ориентировочно на пять лет. Его общая стоимость оценивается в 200 миллионов долларов. На производстве будет создано 120 высокооплачиваемых рабочих мест со средней заработной платой в 110 тысяч рублей в месяц. "Мощность предприятия составит 1200 тысяч тонн цемента в год. Этого достаточно, чтобы покрыть потребность строек в радиусе 400-500 километров. Одним из источников энергии для цементного завода станет альтернативное топливо, линию по производству которого из ТКО также планируется наладить в Мордовии", - говорится в сообщении. Основной поставщик оборудования – производитель из Китая. Сейчас на строительной площадке работают специалисты из КНР, совместно с турецкой компанией они ведут этап строительства. Глава Мордовии в ходе проверки также оценил бытовые условия, созданные для иностранных специалистов. Здунов подчеркнул важность инвестиций для экономики региона и высоко оценил реализуемый проект. "Строительство нужно постараться завершить быстро, каждый день - это деньги. Строительный рынок по всей стране показывает рост, в Мордовии мы тоже увеличиваем строительство и социальных объектов, и жилья. Поэтому цемент марки, которая здесь будет производиться, уверен, будет очень востребован. Вижу, что работа здесь ведется на высоком уровне", - цитирует пресс-служба слова главы региона. Также на площадке "Магма Цемент" состоялась рабочая встреча главы Мордовии с председателем совета директоров ГК "Магма" Сергеем Сиушовым, где обсудили реализацию компанией инвестпроектов и ее дальнейшее развитие, а также выстраивание логистических цепочек и освоение новых рынков сбыта.
https://ria.ru/20240305/zavod-1931337318.html
дубенский район
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дубенский район, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Дубенский район, Артем Здунов, Республика Мордовия

Глава Мордовии оценил ход строительства нового цементного завода в регионе

© Фото : пресс-служба правительства республики МордовииГлава Республики Мордовия Артем Здунов во время рабочей поездки в Дубенский район
Глава Республики Мордовия Артем Здунов во время рабочей поездки в Дубенский район - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства республики Мордовии
Глава Республики Мордовия Артем Здунов во время рабочей поездки в Дубенский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу оценил ход строительства цементного завода в Дубенском районе, сообщает пресс-служба главы республики.
Группа компаний "Магма" в 2022 году начала строительство цементного завода сухого способа производства, проект рассчитан ориентировочно на пять лет. Его общая стоимость оценивается в 200 миллионов долларов. На производстве будет создано 120 высокооплачиваемых рабочих мест со средней заработной платой в 110 тысяч рублей в месяц.
«
"Мощность предприятия составит 1200 тысяч тонн цемента в год. Этого достаточно, чтобы покрыть потребность строек в радиусе 400-500 километров. Одним из источников энергии для цементного завода станет альтернативное топливо, линию по производству которого из ТКО также планируется наладить в Мордовии", - говорится в сообщении.
Основной поставщик оборудования – производитель из Китая. Сейчас на строительной площадке работают специалисты из КНР, совместно с турецкой компанией они ведут этап строительства. Глава Мордовии в ходе проверки также оценил бытовые условия, созданные для иностранных специалистов.
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Здунов подчеркнул важность инвестиций для экономики региона и высоко оценил реализуемый проект. "Строительство нужно постараться завершить быстро, каждый день - это деньги. Строительный рынок по всей стране показывает рост, в Мордовии мы тоже увеличиваем строительство и социальных объектов, и жилья. Поэтому цемент марки, которая здесь будет производиться, уверен, будет очень востребован. Вижу, что работа здесь ведется на высоком уровне", - цитирует пресс-служба слова главы региона.
Также на площадке "Магма Цемент" состоялась рабочая встреча главы Мордовии с председателем совета директоров ГК "Магма" Сергеем Сиушовым, где обсудили реализацию компанией инвестпроектов и ее дальнейшее развитие, а также выстраивание логистических цепочек и освоение новых рынков сбыта.
 
Республика МордовияДубенский районАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
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