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Отключилась высоковольтная линия, снабжающая ЗАЭС электричеством - РИА Новости, 22.03.2024
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08:10 22.03.2024 (обновлено: 10:12 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/zaes-1934842172.html
Отключилась высоковольтная линия, снабжающая ЗАЭС электричеством
Отключилась высоковольтная линия, снабжающая ЗАЭС электричеством - РИА Новости, 22.03.2024
Отключилась высоковольтная линия, снабжающая ЗАЭС электричеством
Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих ЗАЭС электричеством - "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт отключилась утром в пятницу, ЗАЭС обеспечена... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:10
2024-03-22T10:12
энергодар
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих ЗАЭС электричеством - "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт отключилась утром в пятницу, ЗАЭС обеспечена электричеством за счет резервной линии 330 киловольт "Ферросплавная", угроз безопасности нет, сообщила администрация станции в Telegram-канале."22.03.2024 в 6.10 (совпадает с МСК – ред.) на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская". Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ "Ферросплавная". Угроз нарушений пределов безопасности нет", - сообщила администрация станции в своем Telegram–канале.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отмечено в сообщении.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Позднее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также сообщил, что Запорожская АЭС потеряла подключение к главной внешней линии электропередачи в 750 киловольт, а резервная продолжает работать. Его заявление опубликовано в аккаунте агентства в социальной сети X.
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энергодар, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия
Отключилась высоковольтная линия, снабжающая ЗАЭС электричеством

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия "Днепровская"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих ЗАЭС электричеством - "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт отключилась утром в пятницу, ЗАЭС обеспечена электричеством за счет резервной линии 330 киловольт "Ферросплавная", угроз безопасности нет, сообщила администрация станции в Telegram-канале.
"22.03.2024 в 6.10 (совпадает с МСК – ред.) на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская". Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ "Ферросплавная". Угроз нарушений пределов безопасности нет", - сообщила администрация станции в своем Telegram–канале.
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Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отмечено в сообщении.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Позднее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также сообщил, что Запорожская АЭС потеряла подключение к главной внешней линии электропередачи в 750 киловольт, а резервная продолжает работать. Его заявление опубликовано в аккаунте агентства в социальной сети X.
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
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