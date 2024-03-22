https://ria.ru/20240322/zaes-1934842172.html

Отключилась высоковольтная линия, снабжающая ЗАЭС электричеством

Отключилась высоковольтная линия, снабжающая ЗАЭС электричеством - РИА Новости, 22.03.2024

Отключилась высоковольтная линия, снабжающая ЗАЭС электричеством

Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих ЗАЭС электричеством - "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт отключилась утром в пятницу, ЗАЭС обеспечена... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:10

2024-03-22T08:10

2024-03-22T10:12

энергодар

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих ЗАЭС электричеством - "Днепровская" классом напряжения 750 киловольт отключилась утром в пятницу, ЗАЭС обеспечена электричеством за счет резервной линии 330 киловольт "Ферросплавная", угроз безопасности нет, сообщила администрация станции в Telegram-канале."22.03.2024 в 6.10 (совпадает с МСК – ред.) на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская". Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ "Ферросплавная". Угроз нарушений пределов безопасности нет", - сообщила администрация станции в своем Telegram–канале.Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, отмечено в сообщении.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Позднее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также сообщил, что Запорожская АЭС потеряла подключение к главной внешней линии электропередачи в 750 киловольт, а резервная продолжает работать. Его заявление опубликовано в аккаунте агентства в социальной сети X.

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html

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энергодар, запорожская аэс, происшествия