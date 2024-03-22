https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934856422.html
США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил российский посол
США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил российский посол - РИА Новости, 22.03.2024
США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил российский посол
Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио, что в вопросе о важном для энергетической безопасности... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:49
2024-03-22T09:49
2024-03-22T13:28
экономика
япония
сша
арктик спг - 2
новатэк
атомфлот
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885432216_0:330:2730:1866_1920x0_80_0_0_618ac6e0e35743e912d7822bd4f937b1.jpg
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио, что в вопросе о важном для энергетической безопасности Японии проекте "Арктик СПГ 2" США, вводя санкции в ноябре прошлого года, не стали учитывать позицию Токио, поставили его перед фактом. "Становится очевидно, что японской стороне всё сложнее и сложнее придумывать какие-то меры, которые можно объявить в качестве очередного санкционного пакета. И в этом смысле последние рестрикции не были исключением – там речь идёт о нескольких физических и юридических лицах и об одном коммерческом банке. Вряд ли они смогут оказать какое-нибудь серьёзное влияние на уже деградировавшее двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, потому что объём товарооборота у нас сейчас минимальный – он составляет чуть более 10 миллиардов долларов в год", - сказал Ноздрев. Говоря о влиянии включения в последний пакет японских санкций "Атомфлота" на участие Японии в проекте "Арктик СПГ 2", посол Ноздрев отметил, что главный удар по участию в нем Японии уже был нанесен Штатами в прошлом году. "Что касается "Арктик СПГ 2", то мощнейший удар по этому проекту уже был нанесен в прошлом году, когда в ноябре администрация США приняла решение распространить санкционную практику на те коммерческие отношения, которые были запланированы на долгосрочную перспективу в рамках этого проекта. "Арктик СПГ 2" - это технологически продвинутый, коммерчески крайне выгодный для японской стороны проект. Японская сторона была сильно заинтересована в продолжении сотрудничества: и как участник проекта, потому что у нее 10-процентная доля в капитале, и как покупатель будущих партий СПГ. Тем не менее, несмотря на то, что администрация (премьера Японии Фумио - ред.) Кисиды много раз доводила до американской стороны свою заинтересованность и тезис о важности данного проекта именно для энергобезопасности Японии, американцы приняли это решение, даже не посоветовавшись с Токио. Фактически, администрация Кисиды была поставлена перед фактом", - подчеркнул посол. Глава дипмиссии России выразил сомнение, что Япония сможет отстоять интересы, связанные с энергетической безопасностью, перед США. "Честно говоря, у меня имеются серьезные сомнения, что нынешнее японское руководство будет готово отстоять свою позицию перед американцами. Отсюда можно делать и выводы о будущем японском участии в этом проекте, к сожалению", - сказал посол, уточнив, что, по его мнению, Японии все-таки придется свернуть свое участие в проекте. Посол объяснил, что участие в проекте является крайне интересным и выгодным для Японии. "Действительно, это очень перспективный, интересный проект, и, безусловно, все его участники сильно выиграли бы от него. Но сейчас Япония в силу подобного рода солидарности с Соединёнными Штатами оказалась в очень неприятной ситуации", - подчеркнул посол. Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год. Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. В конце прошлого года японские СМИ писали, что в связи с проблемой санкций против "Арктик СПГ 2" есть опасность, что Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые "плохие кредиты" и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, может обсудить с США меры в отношении санкций. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>
https://ria.ru/20240308/sanktsii-1931895606.html
https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html
https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885432216_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4d9d55d162e2526743844e71e8d06b49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, сша, арктик спг - 2, новатэк, атомфлот, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Япония, США, Арктик СПГ - 2, Новатэк, Атомфлот, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил российский посол
Ноздрев: США ввели санкции против "Арктик СПГ 2" и поставили Японию перед фактом
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио, что в вопросе о важном для энергетической безопасности Японии проекте "Арктик СПГ 2" США, вводя санкции в ноябре прошлого года, не стали учитывать позицию Токио, поставили его перед фактом.
"Становится очевидно, что японской стороне всё сложнее и сложнее придумывать какие-то меры, которые можно объявить в качестве очередного санкционного пакета. И в этом смысле последние рестрикции не были исключением – там речь идёт о нескольких физических и юридических лицах и об одном коммерческом банке. Вряд ли они смогут оказать какое-нибудь серьёзное влияние на уже деградировавшее двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, потому что объём товарооборота у нас сейчас минимальный – он составляет чуть более 10 миллиардов долларов в год", - сказал Ноздрев.
Посол рассказал о последствиях американских санкций против "Арктик СПГ 2"
Говоря о влиянии включения в последний пакет японских санкций "Атомфлота
" на участие Японии в проекте "Арктик СПГ 2", посол Ноздрев отметил, что главный удар по участию в нем Японии уже был нанесен Штатами в прошлом году.
"Что касается "Арктик СПГ 2", то мощнейший удар по этому проекту уже был нанесен в прошлом году, когда в ноябре администрация США приняла решение распространить санкционную практику на те коммерческие отношения, которые были запланированы на долгосрочную перспективу в рамках этого проекта. "Арктик СПГ 2" - это технологически продвинутый, коммерчески крайне выгодный для японской стороны проект. Японская сторона была сильно заинтересована в продолжении сотрудничества: и как участник проекта, потому что у нее 10-процентная доля в капитале, и как покупатель будущих партий СПГ. Тем не менее, несмотря на то, что администрация (премьера Японии Фумио - ред.) Кисиды много раз доводила до американской стороны свою заинтересованность и тезис о важности данного проекта именно для энергобезопасности Японии, американцы приняли это решение, даже не посоветовавшись с Токио. Фактически, администрация Кисиды была поставлена перед фактом", - подчеркнул посол.
Глава дипмиссии России выразил сомнение, что Япония сможет отстоять интересы, связанные с энергетической безопасностью, перед США.
"Честно говоря, у меня имеются серьезные сомнения, что нынешнее японское руководство будет готово отстоять свою позицию перед американцами. Отсюда можно делать и выводы о будущем японском участии в этом проекте, к сожалению", - сказал посол, уточнив, что, по его мнению, Японии все-таки придется свернуть свое участие в проекте.
Сумо по-русски: Россия начинает мировую войну за Японию
Посол объяснил, что участие в проекте является крайне интересным и выгодным для Японии. "Действительно, это очень перспективный, интересный проект, и, безусловно, все его участники сильно выиграли бы от него. Но сейчас Япония в силу подобного рода солидарности с Соединёнными Штатами оказалась в очень неприятной ситуации", - подчеркнул посол.
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк
" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC
, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.
Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.
В конце прошлого года японские СМИ писали, что в связи с проблемой санкций против "Арктик СПГ 2" есть опасность, что Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые "плохие кредиты" и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, может обсудить с США меры в отношении санкций.
Перешли к вредительству. Решение США ужаснуло партнеров