https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934856422.html

США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил российский посол

США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил российский посол - РИА Новости, 22.03.2024

США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил российский посол

Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио, что в вопросе о важном для энергетической безопасности... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:49

2024-03-22T09:49

2024-03-22T13:28

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атомфлот

санкции

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил РИА Новости в своем первом интервью после приезда в Токио, что в вопросе о важном для энергетической безопасности Японии проекте "Арктик СПГ 2" США, вводя санкции в ноябре прошлого года, не стали учитывать позицию Токио, поставили его перед фактом. "Становится очевидно, что японской стороне всё сложнее и сложнее придумывать какие-то меры, которые можно объявить в качестве очередного санкционного пакета. И в этом смысле последние рестрикции не были исключением – там речь идёт о нескольких физических и юридических лицах и об одном коммерческом банке. Вряд ли они смогут оказать какое-нибудь серьёзное влияние на уже деградировавшее двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, потому что объём товарооборота у нас сейчас минимальный – он составляет чуть более 10 миллиардов долларов в год", - сказал Ноздрев. Говоря о влиянии включения в последний пакет японских санкций "Атомфлота" на участие Японии в проекте "Арктик СПГ 2", посол Ноздрев отметил, что главный удар по участию в нем Японии уже был нанесен Штатами в прошлом году. "Что касается "Арктик СПГ 2", то мощнейший удар по этому проекту уже был нанесен в прошлом году, когда в ноябре администрация США приняла решение распространить санкционную практику на те коммерческие отношения, которые были запланированы на долгосрочную перспективу в рамках этого проекта. "Арктик СПГ 2" - это технологически продвинутый, коммерчески крайне выгодный для японской стороны проект. Японская сторона была сильно заинтересована в продолжении сотрудничества: и как участник проекта, потому что у нее 10-процентная доля в капитале, и как покупатель будущих партий СПГ. Тем не менее, несмотря на то, что администрация (премьера Японии Фумио - ред.) Кисиды много раз доводила до американской стороны свою заинтересованность и тезис о важности данного проекта именно для энергобезопасности Японии, американцы приняли это решение, даже не посоветовавшись с Токио. Фактически, администрация Кисиды была поставлена перед фактом", - подчеркнул посол. Глава дипмиссии России выразил сомнение, что Япония сможет отстоять интересы, связанные с энергетической безопасностью, перед США. "Честно говоря, у меня имеются серьезные сомнения, что нынешнее японское руководство будет готово отстоять свою позицию перед американцами. Отсюда можно делать и выводы о будущем японском участии в этом проекте, к сожалению", - сказал посол, уточнив, что, по его мнению, Японии все-таки придется свернуть свое участие в проекте. Посол объяснил, что участие в проекте является крайне интересным и выгодным для Японии. "Действительно, это очень перспективный, интересный проект, и, безусловно, все его участники сильно выиграли бы от него. Но сейчас Япония в силу подобного рода солидарности с Соединёнными Штатами оказалась в очень неприятной ситуации", - подчеркнул посол. Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму J-Arc японских компаний Mitsui и государственной JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год. Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. В конце прошлого года японские СМИ писали, что в связи с проблемой санкций против "Арктик СПГ 2" есть опасность, что Япония будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые "плохие кредиты" и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, может обсудить с США меры в отношении санкций. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20240308/sanktsii-1931895606.html

https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html

https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, япония, сша, арктик спг - 2, новатэк, атомфлот, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции