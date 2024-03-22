https://ria.ru/20240322/vsu-1934841998.html

В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах

В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах - РИА Новости, 22.03.2024

В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах

Две единицы бронетехники ВСУ подорвались за сутки на собственных минах на Купянском направлении из-за хаотичного минирования, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:08

2024-03-22T08:08

2024-03-22T08:08

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ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Две единицы бронетехники ВСУ подорвались за сутки на собственных минах на Купянском направлении из-за хаотичного минирования, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки зафиксировано сразу два случая подрыва бронетехники вооруженных формирований Украины на собственном минном поле. Инциденты произошли в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка. Данный факт свидетельствует о хаотичном минировании местности без составления карт минных полей", - сообщил Марочко агентству. С его слов, инженерные работы ВСУ в этих районах фиксировались российскими разведподразделениями в начале этой недели.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина