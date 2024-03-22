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В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/vsu-1934841998.html
В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах
В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах - РИА Новости, 22.03.2024
В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах
Две единицы бронетехники ВСУ подорвались за сутки на собственных минах на Купянском направлении из-за хаотичного минирования, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:08
2024-03-22T08:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Две единицы бронетехники ВСУ подорвались за сутки на собственных минах на Купянском направлении из-за хаотичного минирования, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки зафиксировано сразу два случая подрыва бронетехники вооруженных формирований Украины на собственном минном поле. Инциденты произошли в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка. Данный факт свидетельствует о хаотичном минировании местности без составления карт минных полей", - сообщил Марочко агентству. С его слов, инженерные работы ВСУ в этих районах фиксировались российскими разведподразделениями в начале этой недели.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах

Марочко: две единицы бронетехники ВСУ подорвались на своих минах под Купянском

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Две единицы бронетехники ВСУ подорвались за сутки на собственных минах на Купянском направлении из-за хаотичного минирования, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшие сутки зафиксировано сразу два случая подрыва бронетехники вооруженных формирований Украины на собственном минном поле. Инциденты произошли в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка. Данный факт свидетельствует о хаотичном минировании местности без составления карт минных полей", - сообщил Марочко агентству.
С его слов, инженерные работы ВСУ в этих районах фиксировались российскими разведподразделениями в начале этой недели.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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