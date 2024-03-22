https://ria.ru/20240322/vsu-1934841998.html
В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах
В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах - РИА Новости, 22.03.2024
В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах
Две единицы бронетехники ВСУ подорвались за сутки на собственных минах на Купянском направлении из-за хаотичного минирования, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:08
2024-03-22T08:08
2024-03-22T08:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864402757_0:292:2800:1866_1920x0_80_0_0_bf0c65684f49643175cc3347b0a89c50.jpg
ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. Две единицы бронетехники ВСУ подорвались за сутки на собственных минах на Купянском направлении из-за хаотичного минирования, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки зафиксировано сразу два случая подрыва бронетехники вооруженных формирований Украины на собственном минном поле. Инциденты произошли в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка. Данный факт свидетельствует о хаотичном минировании местности без составления карт минных полей", - сообщил Марочко агентству. С его слов, инженерные работы ВСУ в этих районах фиксировались российскими разведподразделениями в начале этой недели.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864402757_135:0:2623:1866_1920x0_80_0_0_0a50c3bebfb6202a945dfcb58b0d2d99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
В ЛНР сообщили о случаях подрыва бронетехники ВСУ на собственных минах
Марочко: две единицы бронетехники ВСУ подорвались на своих минах под Купянском