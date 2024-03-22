СМИ: половина Украины осталась без света и отопления
"Экономическая правда": половина Украины осталась без света из-за повреждений
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Более 10 областей Украины в пятницу остались без электроснабжения, отопления, интернета в результате повреждения энергосистемы после массовой атаки, утверждает местное издание "Экономическая правда".
"В результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии... В Сумской администрации сообщили, что временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме того экстренные отключения происходят в Днепропетровской области, графики превентивных отключений подстанций и график аварийных отключений ввели в Полтавской области.
Кроме того, украинский энергохолдинг ДТЭК утверждает, что ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
В частности, город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов, власти Львовской области сообщают о поражении объекта энергетической инфраструктуры в районе города Стрый, также объект энергетической инфраструктуры поражен в Хмельницкой области.
Кроме того, сообщалось о более 15 ударах по объектам энергетики Харькова, город остался без света. "Украинская железная дорога" сообщила, что в Харькове после взрыва обесточен вокзал, электропоезда перевели на тепловозную тягу. Метро работает как укрытие.
Перебои со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.