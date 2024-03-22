https://ria.ru/20240322/ukraina-1934867025.html

СМИ: половина Украины осталась без света и отопления

СМИ: половина Украины осталась без света и отопления - РИА Новости, 22.03.2024

СМИ: половина Украины осталась без света и отопления

Более 10 областей Украины в пятницу остались без электроснабжения, отопления, интернета в результате повреждения энергосистемы после массовой атаки, утверждает... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:48

2024-03-22T10:48

2024-03-22T10:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Более 10 областей Украины в пятницу остались без электроснабжения, отопления, интернета в результате повреждения энергосистемы после массовой атаки, утверждает местное издание "Экономическая правда". "В результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии... В Сумской администрации сообщили, что временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов Сумской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что кроме того экстренные отключения происходят в Днепропетровской области, графики превентивных отключений подстанций и график аварийных отключений ввели в Полтавской области. Кроме того, украинский энергохолдинг ДТЭК утверждает, что ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. В частности, город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов, власти Львовской области сообщают о поражении объекта энергетической инфраструктуры в районе города Стрый, также объект энергетической инфраструктуры поражен в Хмельницкой области. Украинская компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара. Сама плотина не пострадала. Кроме того, сообщалось о более 15 ударах по объектам энергетики Харькова, город остался без света. "Украинская железная дорога" сообщила, что в Харькове после взрыва обесточен вокзал, электропоезда перевели на тепловозную тягу. Метро работает как укрытие. Перебои со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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харьков

полтавская область

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