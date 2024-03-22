https://ria.ru/20240322/ukraina-1934840311.html

Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Кривом Роге - РИА Новости, 22.03.2024

Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Кривом Роге

Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кривом Роге в Днепропетровской области, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T07:36

2024-03-22T07:36

2024-03-22T07:44

специальная военная операция на украине

кривой рог

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кривом Роге в Днепропетровской области, передает украинское агентство УНИАН. "В Кривом Роге попадание в объекты критической инфраструктуры", - сообщает издание в своем Telegram-канале. Издание "Общественное. Новости" со ссылкой на местные власти сообщает, что в городе вводят графики аварийных отключений. Больницы и другие социальные объекты, где это возможно, переходят на генераторы.Утром в пятницу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240322/naemniki-1934838272.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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кривой рог, в мире, днепропетровская область, украина