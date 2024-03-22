https://ria.ru/20240322/ukraina-1934840311.html
Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Кривом Роге - РИА Новости, 22.03.2024
Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Кривом Роге
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кривом Роге в Днепропетровской области, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:36
2024-03-22T07:36
2024-03-22T07:44
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кривом Роге в Днепропетровской области, передает украинское агентство УНИАН. "В Кривом Роге попадание в объекты критической инфраструктуры", - сообщает издание в своем Telegram-канале. Издание "Общественное. Новости" со ссылкой на местные власти сообщает, что в городе вводят графики аварийных отключений. Больницы и другие социальные объекты, где это возможно, переходят на генераторы.Утром в пятницу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934838272.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кривой рог, в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, В мире, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Кривом Роге
УНИАН: в Кривом Роге повредили объекты инфраструктуры, объявлена тревога