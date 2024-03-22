https://ria.ru/20240322/ukraina-1934840152.html
В Харьков прибыли влиятельные офицеры ВСУ из Киева, заявил Марочко
В Харьков прибыли влиятельные офицеры ВСУ из Киева, заявил Марочко - РИА Новости, 22.03.2024
В Харьков прибыли влиятельные офицеры ВСУ из Киева, заявил Марочко
В Харьков прибыли высокопоставленные офицеры из Киева для оценки положения дел и предложений по стабилизации ситуации на фронте, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T07:33
2024-03-22T07:33
2024-03-22T07:33
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. В Харьков прибыли высокопоставленные офицеры из Киева для оценки положения дел и предложений по стабилизации ситуации на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В город Харьков отмечено прибытие высокопоставленных военных офицеров из Киева. По предварительным данным, этот факт связан с объективной оценкой положения дел, ускорением решения проблемных вопросов, а также подготовкой предложений по стабилизации ситуации на линии боевого соприкосновения", - сообщил Марочко агентству. Он отметил, что данная делегация хорошо охраняется, также принимается множество мер по скрытности ее перемещения и местам нахождения.
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в мире, харьков, киев, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
В Харьков прибыли влиятельные офицеры ВСУ из Киева, заявил Марочко
Марочко: в Харьков прибыли влиятельные офицеры ВСУ для оценки проблем на фронте
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. В Харьков прибыли высокопоставленные офицеры из Киева для оценки положения дел и предложений по стабилизации ситуации на фронте, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В город Харьков отмечено прибытие высокопоставленных военных офицеров из Киева. По предварительным данным, этот факт связан с объективной оценкой положения дел, ускорением решения проблемных вопросов, а также подготовкой предложений по стабилизации ситуации на линии боевого соприкосновения", - сообщил Марочко агентству.
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Он отметил, что данная делегация хорошо охраняется, также принимается множество мер по скрытности ее перемещения и местам нахождения.