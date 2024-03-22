https://ria.ru/20240322/ukraina-1934836706.html

Посол России пригрозил Японии последствиями в случае передачи Patriot Киеву

Посол России пригрозил Японии последствиями в случае передачи Patriot Киеву - РИА Новости, 22.03.2024

Посол России пригрозил Японии последствиями в случае передачи Patriot Киеву

Если японские Patriot, произведенные по лицензии США и экспортированные туда, окажутся на Украине, это будет чревато тяжелыми последствиями для двусторонних... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T06:36

2024-03-22T06:36

2024-03-22T13:37

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Если японские Patriot, произведенные по лицензии США и экспортированные туда, окажутся на Украине, это будет чревато тяжелыми последствиями для двусторонних отношений, включая конкретные шаги России, заявил РИА Новости назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев в своем первом интервью после приезда в Токио. Глава дипмиссии отметил, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды взяла курс на ремилитаризацию страны, укрепление реваншистских настроений в обществе. "Этот основной ориентир и определяет движение по ряду практических направлений, в том числе в области либерализации экспорта вооружений. Поставлена задача создать максимально благоприятные условия для военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, включая передачу военного оборудования и технологий. Администрация Кисиды заинтересована в том, чтобы двигаться и дальше максимально быстро и обеспечить те результаты, которых от японской стороны ожидает их главный союзник — США", — сказал посол. Этим дипломат объясняет скорость, с которой принимаются подобные решения. "В ситуации с поставками Patriot очевидно, что все эти решения принимались очень быстро, если не сказать впопыхах, для осуществления конкретной задачи. И фактически это решение позволяет американцам в некотором смысле взять под свой собственный контроль те вооружения, которые имеются у японской стороны, и распоряжаться ими по своему собственному усмотрению. Соответственно, мы будем внимательно смотреть, чтобы поставленные Patriot не оказались на Украине, потому что если это случится, наступят самые тяжелые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги", — подчеркнул глава дипмиссии. Он отметил, что пока о конкретных шагах говорить преждевременно, но они прорабатываются, и то, что "мы такую ситуацию гипотетически рассматриваем, — это нормальная часть любого внешнеполитического и оборонного планирования". В конце декабря 2023 года Япония одобрила смягчение правил экспорта оборонного оборудования, сделанного по лицензии, в страну-лицензиат, а также с учетом смягчения правил приняла решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot. До сих пор Япония могла экспортировать в США только детали, сделанные по лицензии США. Теперь же станет возможным экспорт готового военного оборудования, в том числе и в другие страны. В частности, может быть экспортировано в США, Италию, Бельгию, Швецию, Норвегию, Великобританию, Францию и Германию готовое оборудование, сделанное в Японии по лицензии этих стран. Сообщалось, что переговоры по передаче США комплексов и ракет Patriot состоятся уже в этом году. Предположительно, речь идет в первую очередь о системах PAC-2, рассчитанных на противовоздушную оборону и перехват крылатых ракет, но будет обсуждаться и вопрос о PAC-3, направленных на поражение баллистических ракет. В случае, если страна-обладатель лицензии захочет передать его в третьи страны, она обязана заранее получить на это согласие Японии, при этом поставки летального оружия и боеприпасов в страны, где ведутся военные действия, исключены. Таким образом, утверждается, что поставляемые США Patriot не могут быть переданы Украине, но они могут восполнить запасы самих Соединенных Штатов, помогающих Украине. До сих пор Япония придерживалась трех принципов в вопросах передачи военного оборудования и ограничивалась отраслями, которые не могут быть связаны с какими-либо конфликтами. Они заключаются в том, что Япония не предоставляет нелетальные вооружения странам, если это нарушает международные обязательства Японии или договоры с другими странами, если это нарушает резолюции ООН и если страна находится в состоянии конфликта. При этом ограничивались и сферы, по линии которых может предоставляться нелетальное оборудование: спасательные операции, транспортировка, охрана, наблюдение, разминирование. Теперь в отношении оборудования в пяти областях небоевого назначения допускается оснащение их летальным вооружением, если это необходимо в целях самозащиты или выполнения миссии. Таким образом, принятые послабления открывают возможности экспорта летального вооружения, но при условии соблюдения этих ограничений и для необходимой самообороны. Впервые с 2014 года, когда были сформулированы три принципа передачи вооружений, Япония приняла решение о поставке вооружения с летальными возможностями. Примечательно, что вскоре после принятия решения выяснилось, что в самой Японии существует нехватка ракет ПРО и ПВО: в 2022 году наличие на вооружении сил самообороны ракет ПВО и ПРО лишь на 60% покрывало необходимое количество. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934832645.html

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934830173.html

https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934374838.html

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япония, сша, украина, фумио кисида, в мире