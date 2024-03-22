https://ria.ru/20240322/tyuleni-1934903093.html
Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике
Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике - РИА Новости, 22.03.2024
Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике
Институт Балтийского моря соцсети "ВКонтакте" попросил жителей Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и детенышей на побережье. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:50
2024-03-22T12:50
2024-03-22T13:55
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КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Институт Балтийского моря соцсети "ВКонтакте" попросил жителей Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и детенышей на побережье. "Помогите посчитать тюленят на калининградском побережье! Нужна помощь неравнодушных калининградцев. Присоединяйтесь! Учет тюленей на побережье с участием общественности проходит уже третий год. Благодаря волонтерам мы смогли посчитать тюленят на протяжении всего калининградского побережья (а это 157 километров!)", — говорится в сообщении.Как отметили в учреждении, в прошлом году удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя. В этот раз они надеются повторить успех. "Акция по учету тюленей в 2024 году пройдет 30 марта. Для участия нужно заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору. После этого <...> вышлют дополнительные инструкции по подсчету", — уточнили в ведомстве.Организаторы — калининградский Институт Балтийского моря и московский Институт океанологии РАН.
https://ria.ru/20240306/nerpa-1931443404.html
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Калининградская область, Российская академия наук, Россия, Общество, Хорошие новости
Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике
Жителей Калининградской области попросили помочь посчитать тюленей на побережье
КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости.
Институт Балтийского моря соцсети "ВКонтакте
" попросил жителей Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и детенышей на побережье.
"Помогите посчитать тюленят на калининградском побережье! Нужна помощь неравнодушных калининградцев. Присоединяйтесь! Учет тюленей на побережье с участием общественности проходит уже третий год. Благодаря волонтерам мы смогли посчитать тюленят на протяжении всего калининградского побережья (а это 157 километров!)", — говорится в сообщении.
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Как отметили в учреждении, в прошлом году удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя. В этот раз они надеются повторить успех.
"Акция по учету тюленей в 2024 году пройдет 30 марта. Для участия нужно заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору. После этого <...> вышлют дополнительные инструкции по подсчету", — уточнили в ведомстве.
Организаторы — калининградский Институт Балтийского моря и московский Институт океанологии РАН
.
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