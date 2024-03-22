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Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике - РИА Новости, 22.03.2024
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12:50 22.03.2024 (обновлено: 13:55 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/tyuleni-1934903093.html
Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике
Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике - РИА Новости, 22.03.2024
Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике
Институт Балтийского моря соцсети "ВКонтакте" попросил жителей Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и детенышей на побережье. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:50
2024-03-22T13:55
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КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Институт Балтийского моря соцсети "ВКонтакте" попросил жителей Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и детенышей на побережье. "Помогите посчитать тюленят на калининградском побережье! Нужна помощь неравнодушных калининградцев. Присоединяйтесь! Учет тюленей на побережье с участием общественности проходит уже третий год. Благодаря волонтерам мы смогли посчитать тюленят на протяжении всего калининградского побережья (а это 157 километров!)", — говорится в сообщении.Как отметили в учреждении, в прошлом году удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя. В этот раз они надеются повторить успех. "Акция по учету тюленей в 2024 году пройдет 30 марта. Для участия нужно заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору. После этого &lt;...&gt; вышлют дополнительные инструкции по подсчету", — уточнили в ведомстве.Организаторы — калининградский Институт Балтийского моря и московский Институт океанологии РАН.
https://ria.ru/20240306/nerpa-1931443404.html
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калининградская область, российская академия наук, россия, общество
Калининградская область, Российская академия наук, Россия, Общество, Хорошие новости
Жителей Калининградской области попросили посчитать тюленей на Балтике

Жителей Калининградской области попросили помочь посчитать тюленей на побережье

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкДетеныш тюленя на побережье Балтийского моря
Детеныш тюленя на побережье Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Детеныш тюленя на побережье Балтийского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Институт Балтийского моря соцсети "ВКонтакте" попросил жителей Калининградской области помочь посчитать взрослых тюленей и детенышей на побережье.
"Помогите посчитать тюленят на калининградском побережье! Нужна помощь неравнодушных калининградцев. Присоединяйтесь! Учет тюленей на побережье с участием общественности проходит уже третий год. Благодаря волонтерам мы смогли посчитать тюленят на протяжении всего калининградского побережья (а это 157 километров!)", — говорится в сообщении.
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Как отметили в учреждении, в прошлом году удалось получить уникальную научную информацию о состоянии популяции серого тюленя. В этот раз они надеются повторить успех.
"Акция по учету тюленей в 2024 году пройдет 30 марта. Для участия нужно заранее выбрать удобный для наблюдения участок и сообщить об этом координатору. После этого <...> вышлют дополнительные инструкции по подсчету", — уточнили в ведомстве.
Организаторы — калининградский Институт Балтийского моря и московский Институт океанологии РАН.
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