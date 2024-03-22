https://ria.ru/20240322/terakt-1935072200.html

В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности

В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.03.2024

В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности вводится в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:22

2024-03-22T22:22

2024-03-22T22:42

ленинградская область

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Дал поручение вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину о введении в Ленинградской области режима повышенной готовности в рамках работы оперативного штаба", - написал он в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, происшествия, видео