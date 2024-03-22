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В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности
В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.03.2024
В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности вводится в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:22
2024-03-22T22:22
2024-03-22T22:42
ленинградская область
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Дал поручение вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину о введении в Ленинградской области режима повышенной готовности в рамках работы оперативного штаба", - написал он в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Пожар в "Крокус сити холле"
пожар крокус
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ленинградская область, происшествия, видео
Ленинградская область, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
В Ленинградской области ввели режим повышенной готовности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
2024-03-22T22:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Дал поручение вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину о введении в Ленинградской области режима повышенной готовности в рамках работы оперативного штаба", - написал он в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.