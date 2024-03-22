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В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 22.03.2024
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09:17 22.03.2024 (обновлено: 09:30 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/svet-1934848915.html
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 22.03.2024
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области Украины из-за повреждений на объектах генерации, передачи и распределения электроэнергии, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:17
2024-03-22T09:30
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
дтэк
украина
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области Украины из-за повреждений на объектах генерации, передачи и распределения электроэнергии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале."Сегодня ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Поэтому в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению национальной энергокомпании (НЭК) "Укрэнерго", - говорится в сообщении. опубликованном ДТЭК.В компании заверили, что энергетики делают все возможное для восстановления света в домах жителей региона.Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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днепропетровская область, дтэк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, ДТЭК, Украина, В мире
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света из-за повреждений

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области Украины из-за повреждений на объектах генерации, передачи и распределения электроэнергии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.
"Сегодня ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Поэтому в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению национальной энергокомпании (НЭК) "Укрэнерго", - говорится в сообщении. опубликованном ДТЭК.
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В компании заверили, что энергетики делают все возможное для восстановления света в домах жителей региона.
Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДТЭКУкраинаВ мире
 
 
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