В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света из-за повреждений
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области Украины из-за повреждений на объектах генерации, передачи и распределения электроэнергии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.
"Сегодня ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Поэтому в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению национальной энергокомпании (НЭК) "Укрэнерго", - говорится в сообщении. опубликованном ДТЭК.
В компании заверили, что энергетики делают все возможное для восстановления света в домах жителей региона.
Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.