https://ria.ru/20240322/svet-1934848915.html

В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 22.03.2024

В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области Украины из-за повреждений на объектах генерации, передачи и распределения электроэнергии, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:17

2024-03-22T09:17

2024-03-22T09:30

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

дтэк

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/67/1556246782_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_e5bd34fa8e9d070d347ba15e285f6b16.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области Украины из-за повреждений на объектах генерации, передачи и распределения электроэнергии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале."Сегодня ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Поэтому в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению национальной энергокомпании (НЭК) "Укрэнерго", - говорится в сообщении. опубликованном ДТЭК.В компании заверили, что энергетики делают все возможное для восстановления света в домах жителей региона.Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, дтэк, украина, в мире