https://ria.ru/20240322/simferopol-1934899095.html

Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы"

Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы" - РИА Новости, 22.03.2024

Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы"

Оккупация Симферополя фашистскими захватчиками продлилась 865 дней. Что поспособствовало захвату столицы Крыма, как Гитлер хотел переименовать полуостров и крупные города, и во что превратили совхоз "Красный"? Как крымские партизаны напали на немецкое казино в центре Симферополя, и чем занималась подпольная спецгруппа советских девятиклассников?

2024-03-22T14:00

2024-03-22T14:00

2024-03-22T14:41

освобождение

симферополь

адольф гитлер

нацисты

фашисты

освобождение. путь к победе

обстрелы

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934896537_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_99ece3952e51e99a4d3619d6a03852ef.png

Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы" Оккупация Симферополя фашистскими захватчиками продлилась 865 дней. Что поспособствовало захвату столицы Крыма, как Гитлер хотел переименовать полуостров и крупные города, и во что превратили совхоз "Красный"? Как крымские партизаны напали на немецкое казино в центре Симферополя, и чем занималась подпольная спецгруппа советских девятиклассников? audio/mpeg

Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы" Оккупация Симферополя фашистскими захватчиками продлилась 865 дней. Что поспособствовало захвату столицы Крыма, как Гитлер хотел переименовать полуостров и крупные города, и во что превратили совхоз "Красный"? Как крымские партизаны напали на немецкое казино в центре Симферополя, и чем занималась подпольная спецгруппа советских девятиклассников? audio/mpeg

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода старшему научному сотруднику РАНХиГС Григорию Попову.Увидеть кадры военной фотохроники из Симферополя и других городов Крымского полуострова можно на фотовыставках проекта "Освобождение. Путь к Победе":Выставка "Освобождение. Путь к Победе" пройдет в Крымском федеральном университете. Открытие выставки - 10 апреля.Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" (организована при поддержке Министерства культуры Республики Крым) пройдет в музее-заповеднике "Судакская крепость". Открытие выставки - 11 апреля.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Анна Глушенкова, Артём Буфтяк, Анастасия Кудрявцева

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

симферополь, адольф гитлер, нацисты, фашисты, освобождение. путь к победе, обстрелы, великая отечественная война (1941-1945), нацистский режим, подкаст, социальный навигатор, аудио