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Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы" - РИА Новости, 22.03.2024
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14:00 22.03.2024 (обновлено: 14:41 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/simferopol-1934899095.html
Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы"
Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы" - РИА Новости, 22.03.2024
Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы"
Оккупация Симферополя фашистскими захватчиками продлилась 865 дней. Что поспособствовало захвату столицы Крыма, как Гитлер хотел переименовать полуостров и крупные города, и во что превратили совхоз "Красный"? Как крымские партизаны напали на немецкое казино в центре Симферополя, и чем занималась подпольная спецгруппа советских девятиклассников?
2024-03-22T14:00
2024-03-22T14:41
освобождение
симферополь
адольф гитлер
нацисты
фашисты
освобождение. путь к победе
обстрелы
великая отечественная война (1941-1945)
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Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы"
Оккупация Симферополя фашистскими захватчиками продлилась 865 дней. Что поспособствовало захвату столицы Крыма, как Гитлер хотел переименовать полуостров и крупные города, и во что превратили совхоз "Красный"? Как крымские партизаны напали на немецкое казино в центре Симферополя, и чем занималась подпольная спецгруппа советских девятиклассников?
audio/mpeg
Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы"
Оккупация Симферополя фашистскими захватчиками продлилась 865 дней. Что поспособствовало захвату столицы Крыма, как Гитлер хотел переименовать полуостров и крупные города, и во что превратили совхоз "Красный"? Как крымские партизаны напали на немецкое казино в центре Симферополя, и чем занималась подпольная спецгруппа советских девятиклассников?
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода старшему научному сотруднику РАНХиГС Григорию Попову.Увидеть кадры военной фотохроники из Симферополя и других городов Крымского полуострова можно на фотовыставках проекта "Освобождение. Путь к Победе":Выставка "Освобождение. Путь к Победе" пройдет в Крымском федеральном университете. Открытие выставки - 10 апреля.Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" (организована при поддержке Министерства культуры Республики Крым) пройдет в музее-заповеднике "Судакская крепость". Открытие выставки - 11 апреля.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Анна Глушенкова, Артём Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
симферополь
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симферополь, адольф гитлер, нацисты, фашисты, освобождение. путь к победе, обстрелы, великая отечественная война (1941-1945), нацистский режим, подкаст, социальный навигатор, аудио
Освобождение, Симферополь, Адольф Гитлер, нацисты, фашисты, Освобождение. Путь к Победе, обстрелы, Великая Отечественная война (1941-1945), нацистский режим, Подкаст, Социальный навигатор
Освобождение

Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы"

Освобождение
Симферополь. Часть 1. Почему захват Крыма стал для немцев "важнее Москвы"
14:00
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Оккупация Симферополя фашистскими захватчиками продлилась 865 дней. Что поспособствовало захвату столицы Крыма, как Гитлер хотел переименовать полуостров и крупные города, и во что превратили совхоз "Красный"? Как крымские партизаны напали на немецкое казино в центре Симферополя, и чем занималась подпольная спецгруппа советских девятиклассников?
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода старшему научному сотруднику РАНХиГС Григорию Попову.
Увидеть кадры военной фотохроники из Симферополя и других городов Крымского полуострова можно на фотовыставках проекта "Освобождение. Путь к Победе":
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" пройдет в Крымском федеральном университете. Открытие выставки - 10 апреля.

Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" (организована при поддержке Министерства культуры Республики Крым) пройдет в музее-заповеднике "Судакская крепость". Открытие выставки - 11 апреля.
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________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
Голоса эпизода: Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Анна Глушенкова, Артём Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
 
ОсвобождениеСимферопольАдольф ГитлернацистыфашистыОсвобождение. Путь к ПобедеобстрелыВеликая Отечественная война (1941-1945)нацистский режимПодкастСоциальный навигатор
 
 
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