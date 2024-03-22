https://ria.ru/20240322/sim-karty-1934926861.html
Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты
Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты - РИА Новости, 22.03.2024
Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты
В Авдеевке волонтеры общероссийского движения "Народный фронт" раздают сим-карты для налаживания сотовой связи в городе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:05
2024-03-22T14:05
2024-03-22T14:16
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АВДЕЕВКА (ДНР), 22 мар - РИА Новости. В Авдеевке волонтеры общероссийского движения "Народный фронт" раздают сим-карты для налаживания сотовой связи в городе, передает корреспондент РИА Новости. "Мы уже четвертый день раздаем карточки мобильного оператора "Феникс" местным жителям для коммуникации, чтобы они могли связаться со своими родными, а также на интернет "Феникс" сделал им безлимит. Люди даже при нас созваниваются, общаются с родными, их переполняют эмоции… Я думаю, это очень важно для них, потому что информация от родных, разговоры с детьми - это очень важно, это поддерживает их моральный дух в тяжелой ситуации", - сказал РИА Новости замруководителя исполнительного комитета "Народного фронта" Александр Юрченко. Сейчас в некоторых районах Авдеевки уже работают сотовая связь и интернет. "Договариваемся (о встрече друг с другом) по времени, как раньше в советские времена, когда телефонов не было. Мы же надеемся, что мы между собой начнем в конце-концов общаться. Связь вот у нас есть в первом подъезде, местами еще где-нибудь можно поймать", - рассказала жительница Авдеевки Татьяна Александровна. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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Представитель "Народного фронта" о выдаче сим-карт в Авдеевке
Представитель "Народного фронта" о выдаче сим-карт в Авдеевке
2024-03-22T14:05
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авдеевка, донецкая народная республика, общество, россия
Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Общество, Россия
Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты
Волонтеры "Народного фронта" раздают жителям Авдеевки российские сим-карты
АВДЕЕВКА (ДНР), 22 мар - РИА Новости. В Авдеевке волонтеры общероссийского движения "Народный фронт" раздают сим-карты для налаживания сотовой связи в городе, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы уже четвертый день раздаем карточки мобильного оператора "Феникс" местным жителям для коммуникации, чтобы они могли связаться со своими родными, а также на интернет "Феникс" сделал им безлимит. Люди даже при нас созваниваются, общаются с родными, их переполняют эмоции… Я думаю, это очень важно для них, потому что информация от родных, разговоры с детьми - это очень важно, это поддерживает их моральный дух в тяжелой ситуации", - сказал РИА Новости замруководителя исполнительного комитета "Народного фронта" Александр Юрченко.
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
Сейчас в некоторых районах Авдеевки уже работают сотовая связь и интернет.
"Договариваемся (о встрече друг с другом) по времени, как раньше в советские времена, когда телефонов не было. Мы же надеемся, что мы между собой начнем в конце-концов общаться. Связь вот у нас есть в первом подъезде, местами еще где-нибудь можно поймать", - рассказала жительница Авдеевки Татьяна Александровна.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Разминирование освобожденной Авдеевки
Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.
1 из 14
Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.
2 из 14
Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.
3 из 14
Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.
4 из 14
По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.
5 из 14
По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.
6 из 14
В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.
7 из 14
Также встречается много боеприпасов стран НАТО.
8 из 14
На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.
9 из 14
Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.
10 из 14
Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.
11 из 14
В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.
12 из 14
После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.
13 из 14
Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.
14 из 14
Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.
1 из 14
Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.
2 из 14
Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.
3 из 14
Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.
4 из 14
По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.
5 из 14
По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.
6 из 14
В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.
7 из 14
Также встречается много боеприпасов стран НАТО.
8 из 14
На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.
9 из 14
Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.
10 из 14
Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.
11 из 14
В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.
12 из 14
После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.
13 из 14
Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.
14 из 14