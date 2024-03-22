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Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты

Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты - РИА Новости, 22.03.2024

Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты

В Авдеевке волонтеры общероссийского движения "Народный фронт" раздают сим-карты для налаживания сотовой связи в городе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:05

2024-03-22T14:05

2024-03-22T14:16

авдеевка

донецкая народная республика

общество

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АВДЕЕВКА (ДНР), 22 мар - РИА Новости. В Авдеевке волонтеры общероссийского движения "Народный фронт" раздают сим-карты для налаживания сотовой связи в городе, передает корреспондент РИА Новости. "Мы уже четвертый день раздаем карточки мобильного оператора "Феникс" местным жителям для коммуникации, чтобы они могли связаться со своими родными, а также на интернет "Феникс" сделал им безлимит. Люди даже при нас созваниваются, общаются с родными, их переполняют эмоции… Я думаю, это очень важно для них, потому что информация от родных, разговоры с детьми - это очень важно, это поддерживает их моральный дух в тяжелой ситуации", - сказал РИА Новости замруководителя исполнительного комитета "Народного фронта" Александр Юрченко. Сейчас в некоторых районах Авдеевки уже работают сотовая связь и интернет. "Договариваемся (о встрече друг с другом) по времени, как раньше в советские времена, когда телефонов не было. Мы же надеемся, что мы между собой начнем в конце-концов общаться. Связь вот у нас есть в первом подъезде, местами еще где-нибудь можно поймать", - рассказала жительница Авдеевки Татьяна Александровна. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

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Представитель "Народного фронта" о выдаче сим-карт в Авдеевке Представитель "Народного фронта" о выдаче сим-карт в Авдеевке 2024-03-22T14:05 true PT1M12S

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авдеевка, донецкая народная республика, общество, россия