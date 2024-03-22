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Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты - РИА Новости, 22.03.2024
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14:05 22.03.2024 (обновлено: 14:16 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/sim-karty-1934926861.html
Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты
Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты - РИА Новости, 22.03.2024
Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты
В Авдеевке волонтеры общероссийского движения "Народный фронт" раздают сим-карты для налаживания сотовой связи в городе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:05
2024-03-22T14:16
авдеевка
донецкая народная республика
общество
россия
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АВДЕЕВКА (ДНР), 22 мар - РИА Новости. В Авдеевке волонтеры общероссийского движения "Народный фронт" раздают сим-карты для налаживания сотовой связи в городе, передает корреспондент РИА Новости. "Мы уже четвертый день раздаем карточки мобильного оператора "Феникс" местным жителям для коммуникации, чтобы они могли связаться со своими родными, а также на интернет "Феникс" сделал им безлимит. Люди даже при нас созваниваются, общаются с родными, их переполняют эмоции… Я думаю, это очень важно для них, потому что информация от родных, разговоры с детьми - это очень важно, это поддерживает их моральный дух в тяжелой ситуации", - сказал РИА Новости замруководителя исполнительного комитета "Народного фронта" Александр Юрченко. Сейчас в некоторых районах Авдеевки уже работают сотовая связь и интернет. "Договариваемся (о встрече друг с другом) по времени, как раньше в советские времена, когда телефонов не было. Мы же надеемся, что мы между собой начнем в конце-концов общаться. Связь вот у нас есть в первом подъезде, местами еще где-нибудь можно поймать", - рассказала жительница Авдеевки Татьяна Александровна. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Представитель "Народного фронта" о выдаче сим-карт в Авдеевке
Представитель "Народного фронта" о выдаче сим-карт в Авдеевке
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авдеевка, донецкая народная республика, общество, россия
Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Общество, Россия
Жителям Авдеевки начали раздавать российские сим-карты

Волонтеры "Народного фронта" раздают жителям Авдеевки российские сим-карты

Читать ria.ru в
АВДЕЕВКА (ДНР), 22 мар - РИА Новости. В Авдеевке волонтеры общероссийского движения "Народный фронт" раздают сим-карты для налаживания сотовой связи в городе, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы уже четвертый день раздаем карточки мобильного оператора "Феникс" местным жителям для коммуникации, чтобы они могли связаться со своими родными, а также на интернет "Феникс" сделал им безлимит. Люди даже при нас созваниваются, общаются с родными, их переполняют эмоции… Я думаю, это очень важно для них, потому что информация от родных, разговоры с детьми - это очень важно, это поддерживает их моральный дух в тяжелой ситуации", - сказал РИА Новости замруководителя исполнительного комитета "Народного фронта" Александр Юрченко.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
Сейчас в некоторых районах Авдеевки уже работают сотовая связь и интернет.
"Договариваемся (о встрече друг с другом) по времени, как раньше в советские времена, когда телефонов не было. Мы же надеемся, что мы между собой начнем в конце-концов общаться. Связь вот у нас есть в первом подъезде, местами еще где-нибудь можно поймать", - рассказала жительница Авдеевки Татьяна Александровна.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Разминирование освобожденной Авдеевки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.

Военный священник отец иерей Роман Чебоненко и Имам Хатыб Рафи Хамзат во время осмотра улиц Авдеевки саперами

Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.

Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки

Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.

Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки

Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.

Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводит боевую работу по разминированию Авдеевки

Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.

Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривают Свято-Михайловский храм в Авдеевке

По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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5 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.

Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривает Свято-Михайловский храм в Авдеевке

По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.

Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривают Свято-Михайловский храм в Авдеевке

В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Также встречается много боеприпасов стран НАТО.

Сапер 40-го инженерно-саперного полка ЦВО осматривает Свято-Михайловский храм в Авдеевке

Также встречается много боеприпасов стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.

Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки

На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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9 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.

Разминирование Авдеевки саперами 40-го инженерно-саперного полка ЦВО

Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.

Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке

Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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11 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.

Местный житель, оставшийся в Авдеевке

В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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12 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.

Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки

После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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13 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.

Военный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами

Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
14 из 14

Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 14

Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 14

Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 14

Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 14

По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 14

По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 14

В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 14

Также встречается много боеприпасов стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 14

На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 14

Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 14

В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 14

После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
13 из 14

Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
АвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаОбществоРоссия
 
 
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