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К месту обрушения на шахте "Пионер" бурят вторую скважину

К месту обрушения на шахте "Пионер" бурят вторую скважину - РИА Новости, 22.03.2024

К месту обрушения на шахте "Пионер" бурят вторую скважину

Специалисты пробурили половину из 262 метров первой разведывательный скважины на руднике "Пионер", где под завалами четвертый день находятся 13 горняков, вторая РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T06:46

2024-03-22T06:46

2024-03-22T06:46

происшествия

амурская область

василий орлов (губернатор)

чп на руднике "пионер" в амурской области

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Специалисты пробурили половину из 262 метров первой разведывательный скважины на руднике "Пионер", где под завалами четвертый день находятся 13 горняков, вторая пройдена на девять метров, идет подготовка к бурению третьей, сообщает правительство Амурской области. Ход спасательной операции обсудили на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС), которое провел губернатор Василий Орлов. Работы идут круглосуточно, из шахты вывозят грунт – за ночь убрали 214 кубометров. "Первая разведывательная скважина пробурена на 133 метра из 262 необходимых, вторая на девять метров из 200 - первые метры всегда самые сложные. Специалисты готовятся приступить к бурению третьей скважины. Для этого на место спасательной операции ночью доставили подземную колонковую буровую и сразу приступили к ее установке, чтобы без промедления запустить в работу", - говорится в сообщении. Скважины помогут оценить ситуацию на завале и наладить связь с горняками. "Данная установка применяется специально для буровых работ в подземных горных выработках и питается электричеством. Эта установка более компактная – она без "тепляка", без бурового здания. В подземных выработках условия постоянные, нет отрицательных температур и сильно повышенных - и персоналу не требуется защита от неблагоприятных погодных условий. Еще одно ее преимущество - установка на гусеничном ходу и самоходная", - сообщил начальник буровой службы НПГФ "Регис", входящей в одну группу с рудником "Пионер", Дмитрий Боровков. Буровая установка высокой производительности - средняя механическая скорость бурения примерно 30 метров в смену. Диаметр бурения - 75,6 миллиметров. Третью скважину будут бурить в самый нижний горизонт шахты, ее глубина будет около 160 метров.

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амурская область

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Сотрудники СК на месте обрушения породы в шахте рудника в Амурской области Уголовное дело завели в Амурской области после обрушения породы в шахте рудника, сообщает СК. 2024-03-22T06:46 true PT0M45S

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происшествия, амурская область, василий орлов (губернатор), чп на руднике "пионер" в амурской области, россия