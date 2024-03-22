https://ria.ru/20240322/sanktsii-1934969506.html

ЕС ввел персональные санкции из-за смерти Навального

ЕС ввел персональные санкции из-за смерти Навального - РИА Новости, 22.03.2024

ЕС ввел персональные санкции из-за смерти Навального

Евросоюз в пятницу ввел в действие персональные санкции в связи со смертью Алексея Навального, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:06

2024-03-22T16:06

2024-03-22T16:35

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

экономика

алексей навальный*

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел в действие персональные санкции в связи со смертью Алексея Навального, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.В минувшую среду источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран Евросоюза на встрече утвердили санкции в связи со смертью Навального, текст постановления затем проходил формальное утверждение по письменной процедуре и готовился к публикации в официальном журнале. Персональные ограничения предусматривают запрет на поездки в страны союза для физлиц, а также замораживание всех активов физлиц и организаций на европейской территории.Из документа следует, что под санкции попали две организации: исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также более тридцати физлиц, включая представителей судейского корпуса и руководства колоний. Уточняется, что под ограничения в ЕС, в частности, попали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, председатель Апелляционной коллегии ВС РФ РФ Владимир Зайцев, замдиректора ФСИН РФ Валерий Бояринев. В списках значатся также начальник УФСИН России по ЯНАО Игорь Ракитин, начальник ИК-3 Вадим Калинин, начальник ИК-2 Александр Муханов.Новые списки включены в европейский режим санкций "за серьезные нарушения прав человека в мире". При этом ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что ЕС может в ближайшее время создать специальный новый санкционный режим якобы по нарушениям прав человека в России, который получит имя Навального.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна.МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929090919.html

https://ria.ru/20240306/mid-1931495956.html

https://ria.ru/20240224/ssha-1929229810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, россия, санкции в отношении россии, экономика, алексей навальный*