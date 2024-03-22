https://ria.ru/20240322/sanatorii-1934770297.html

Эксперты назвали регионы, санатории в которых пользуются наибольшим спросом

Эксперты назвали регионы, санатории в которых пользуются наибольшим спросом - РИА Новости, 22.03.2024

Эксперты назвали регионы, санатории в которых пользуются наибольшим спросом

Санатории Кавказких Минеральных Вод — самые востребованные у россиян весной, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T03:21

2024-03-22T03:21

2024-03-22T03:21

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Санатории Кавказких Минеральных Вод — самые востребованные у россиян весной, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты компании проанализировали данные бронирований здравниц на весну 2024 году. Оказалось, что 67 процентов путешественников, выбирающих оздоровительные программы, едут именно в этот регион. Десятидневный отдых в здравницах уровня эконом начинается от 110 тысяч рублей на двоих, в санаториях среднего сегмента — от 140 тысяч. Размещение в объектах высокого уровня — от 200 тысяч рублей.Санатории Краснодарского края весной выбирают 15 процентов пользователей. Минимальная стоимость десятидневной поездки — 47 тысяч рублей на двоих при размещении в здравницах уровня эконом. За отдых в объектах среднего ценового диапазона нужно отдать от 68 тысяч рублей, а за проживание в более комфортных условиях — от 150 тысяч.Каждый десятый турист выбирает санатории Белоруссии. За десять дней при размещении в сегменте эконом нужно заплатить от 48 тысяч рублей на двоих. Объекты среднего уровня обойдутся как минимум в 55 тысяч рублей, а высокого — в 85 тысяч.Санатории Урала и Сибири весной выбирает восемь процентов путешественников, еще четыре процента едут оздоравливаться в Подмосковье и среднюю полосу России.

https://ria.ru/20240320/sanatorii-1934253792.html

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Мария Селиванова

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