Эксперты назвали регионы, санатории в которых пользуются наибольшим спросом
Эксперты рассказали, что весной самые востребованные санатории — в Кавминводах
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДевушка в медицинском центре на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Санатории Кавказких Минеральных Вод — самые востребованные у россиян весной, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Специалисты компании проанализировали данные бронирований здравниц на весну 2024 году. Оказалось, что 67 процентов путешественников, выбирающих оздоровительные программы, едут именно в этот регион. Десятидневный отдых в здравницах уровня эконом начинается от 110 тысяч рублей на двоих, в санаториях среднего сегмента — от 140 тысяч. Размещение в объектах высокого уровня — от 200 тысяч рублей.
Санатории Краснодарского края весной выбирают 15 процентов пользователей. Минимальная стоимость десятидневной поездки — 47 тысяч рублей на двоих при размещении в здравницах уровня эконом. За отдых в объектах среднего ценового диапазона нужно отдать от 68 тысяч рублей, а за проживание в более комфортных условиях — от 150 тысяч.
Каждый десятый турист выбирает санатории Белоруссии. За десять дней при размещении в сегменте эконом нужно заплатить от 48 тысяч рублей на двоих. Объекты среднего уровня обойдутся как минимум в 55 тысяч рублей, а высокого — в 85 тысяч.
Санатории Урала и Сибири весной выбирает восемь процентов путешественников, еще четыре процента едут оздоравливаться в Подмосковье и среднюю полосу России.