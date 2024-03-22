https://ria.ru/20240322/rudnik-1934911825.html
Спасатели рассказали, когда планируют добраться до горняков в Приамурье
Спасатели рассказали, когда планируют добраться до горняков в Приамурье - РИА Новости, 22.03.2024
Спасатели рассказали, когда планируют добраться до горняков в Приамурье
Горноспасатели планируют в ближайшие дни при помощи пробуренных скважин попасть на аварийный участок рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:17
2024-03-22T13:17
2024-03-22T14:21
происшествия
амурская область
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Горноспасатели планируют в ближайшие дни при помощи пробуренных скважин попасть на аварийный участок рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться 13 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В ближайшие дни при их помощи (буровых установок - ред.) специалисты планируют попасть в места возможного нахождения горняков, оценить газовую обстановку и наличие воды в выработках", - говорится в сообщении. По данным МЧС, продолжается бурение двух разведочных скважин: из 262 метров первой пробурено 143, из 205 метров второй пройдено 16 метров. Скорость бурения скважин - до 100 метров в сутки. "Сегодня в рудник будет спущена третья буровая установка. С ее помощью предстоит пробурить 160 метров горной выработки. В течение суток будет доставлена четвертая буровая установка", - добавляет МЧС. Ведомство отмечает, что параллельно продолжается возведение перемычек и извлечение грунта. Задействована группировка из 226 специалистов и 29 единиц техники. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Операция по спасению горняков продолжается четвёртый день. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20240321/priamure-1934638773.html
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Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области
Спасатели на руднике "Пионер" в Амурской области
2024-03-22T13:17
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РИА Новости
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происшествия, амурская область, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Кемеровская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Спасатели рассказали, когда планируют добраться до горняков в Приамурье
Спасатели в ближайшие дни хотят добраться до горняков на руднике "Пионер"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Горноспасатели планируют в ближайшие дни при помощи пробуренных скважин попасть на аварийный участок рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться 13 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"В ближайшие дни при их помощи (буровых установок - ред.) специалисты планируют попасть в места возможного нахождения горняков, оценить газовую обстановку и наличие воды в выработках", - говорится в сообщении.
МЧС предупредило об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье
По данным МЧС, продолжается бурение двух разведочных скважин: из 262 метров первой пробурено 143, из 205 метров второй пройдено 16 метров. Скорость бурения скважин - до 100 метров в сутки.
"Сегодня в рудник будет спущена третья буровая установка. С ее помощью предстоит пробурить 160 метров горной выработки. В течение суток будет доставлена четвертая буровая установка", - добавляет МЧС.
Ведомство отмечает, что параллельно продолжается возведение перемычек и извлечение грунта. Задействована группировка из 226 специалистов и 29 единиц техники.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Операция по спасению горняков продолжается четвёртый день. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер"