Грунтовые воды перестали затапливать аварийный участок рудника в Приамурье

Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 по местному времени (14:40 мск). Под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим ЧС. Операция по спасению горняков продолжается. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кузбасса.