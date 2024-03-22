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Грунтовые воды перестали затапливать аварийный участок рудника в Приамурье
Грунтовые воды перестали затапливать аварийный участок рудника в Приамурье - РИА Новости, 22.03.2024
Грунтовые воды перестали затапливать аварийный участок рудника в Приамурье
Грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника "Пионер" в Амурской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:38
2024-03-22T10:38
2024-03-22T12:39
происшествия
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника "Пионер" в Амурской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Работа по откачке грунтовых вод насосами высокой производительности приостановлена", — добавил собеседник агентства. Всего из аварийного участка откачали 1,22 тысячи кубометров грунтовых вод.На место происшествия доставили два мощных насоса производительностью 150 и 900 кубометров в час.Специалисты пробурили половину из 262 метров первой разведывательный скважины на руднике "Пионер", вторая пройдена на девять метров, идет подготовка к бурению третьей.
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Сотрудники СК на месте обрушения породы в шахте рудника в Амурской области
Уголовное дело завели в Амурской области после обрушения породы в шахте рудника, сообщает СК.
2024-03-22T10:38
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происшествия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Грунтовые воды перестали затапливать аварийный участок рудника в Приамурье
Грунтовые воды перестали поступать в рудник "Пионер", насосы остановлены
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника "Пионер" в Амурской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Работа по откачке грунтовых вод насосами высокой производительности приостановлена", — добавил собеседник агентства.
Всего из аварийного участка откачали 1,22 тысячи кубометров грунтовых вод.
На место происшествия доставили два мощных насоса производительностью 150 и 900 кубометров в час.
Специалисты пробурили половину из 262 метров первой разведывательный скважины на руднике "Пионер", вторая пройдена на девять метров, идет подготовка к бурению третьей.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20:40 по местному времени (14:40 мск). Под завалами находятся 13 человек — сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. В Амурской области ввели региональный режим ЧС. Операция по спасению горняков продолжается. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кузбасса.
ЧП и аварии на шахтах в России в 2023-2024 годах