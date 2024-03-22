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В Приамурье доставят четвертую буровую установку на рудник "Пионер" - РИА Новости, 22.03.2024
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10:32 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/rudnik-1934863208.html
В Приамурье доставят четвертую буровую установку на рудник "Пионер"
В Приамурье доставят четвертую буровую установку на рудник "Пионер" - РИА Новости, 22.03.2024
В Приамурье доставят четвертую буровую установку на рудник "Пионер"
Четвертую буровую установку планируется доставить в пятницу на рудник "Пионер" в Амурской области для прохода на аварийный участок, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:32
2024-03-22T10:32
происшествия
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
новокузнецк
кемеровская область
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Четвертую буровую установку планируется доставить в пятницу на рудник "Пионер" в Амурской области для прохода на аварийный участок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что специалисты пробурили половину из 262 метров первой разведывательный скважины на руднике "Пионер", где под завалами четвертый день находятся 13 горняков, вторая прошла девять метров скальных пород, идет подготовка к бурению третьей. "На 22 марта запланирована доставка четвертой буровой установки, монтаж третьей буровой установки", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что ранее были доставлены два мощных насоса для откачки грунтовых вод производительностью 150 и 900 кубических метров в час. В среду из Новокузнецка автотранспортом в зону ЧС отправили третий насос производительностью 750 кубометров в час. Его прибытие на рудник ожидается 23 марта. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Операция по спасению горняков продолжается четвёртый день. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
https://ria.ru/20240321/priamure-1934638773.html
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происшествия, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, новокузнецк, кемеровская область
Происшествия, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Новокузнецк, Кемеровская область
В Приамурье доставят четвертую буровую установку на рудник "Пионер"

В Приамурье доставят еще одну буровую установку для прохода на аварийный участок

© МЧС России/TelegramРабота по поиску и спасению горняков на руднике "Пионер" в Приамурье
Работа по поиску и спасению горняков на руднике Пионер в Приамурье
© МЧС России/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Четвертую буровую установку планируется доставить в пятницу на рудник "Пионер" в Амурской области для прохода на аварийный участок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что специалисты пробурили половину из 262 метров первой разведывательный скважины на руднике "Пионер", где под завалами четвертый день находятся 13 горняков, вторая прошла девять метров скальных пород, идет подготовка к бурению третьей.
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"На 22 марта запланирована доставка четвертой буровой установки, монтаж третьей буровой установки", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что ранее были доставлены два мощных насоса для откачки грунтовых вод производительностью 150 и 900 кубических метров в час. В среду из Новокузнецка автотранспортом в зону ЧС отправили третий насос производительностью 750 кубометров в час. Его прибытие на рудник ожидается 23 марта.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Операция по спасению горняков продолжается четвёртый день. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом. В Амурской области введён региональный режим ЧС.
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ПроисшествияАмурская областьЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиНовокузнецкКемеровская область
 
 
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