https://ria.ru/20240322/rudnik-1934851757.html

Масштаб обвала на руднике в Приамурье не изменился за сутки

Масштаб обвала на руднике в Приамурье не изменился за сутки - РИА Новости, 22.03.2024

Масштаб обвала на руднике в Приамурье не изменился за сутки

Объем рухнувшей горной породы на руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области, где под завалами находятся 13 человек, впервые не изменился, он составляет... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:32

2024-03-22T09:32

2024-03-22T09:32

амурская область

происшествия

зейский район

кемеровская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Объем рухнувшей горной породы на руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области, где под завалами находятся 13 человек, впервые не изменился, он составляет 194,3 тысячи кубометров и превышает первоначальную оценку почти в 22 раза, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб. "По состоянию на 06.00 мск, объем обвала горной массы на участке подземных работ "Бахмут" рудника "Пионер" составляет 194,34 тысячи кубических метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к работам на месте происшествия привлечены 226 человек и 29 единиц специальной техники. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Операция по спасению горняков продолжается четвёртый день. На месте круглосуточно работают спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области. Сейчас идет вывоз грунта, обустройство перемычек для защиты от воды, бурение скважин для более точной оценки обстановки под завалом и другие работы. В Амурской области введён региональный режим ЧС.

https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html

https://ria.ru/20240321/priamure-1934638773.html

амурская область

зейский район

кемеровская область

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амурская область, происшествия, зейский район, кемеровская область, чп на руднике "пионер" в амурской области